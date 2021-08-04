День финансов: новый тарифный план от «Нафтогаза», выплата субсидий через блокчейн, 1 млн долл. на запуск спутника

Понедельник, 9 августа. Гетманцев рассказал, как будут контролировать доходы и расходы украинцев, а Минцифры – как будут регулировать рынок криптовалют.

«Комфортный сезон» от «Нафтогаза». «Нафтогаз» ввел новый тарифный план для бытовых клиентов — «комфортный сезон», который будет действовать в течение отопительного сезона — 7 полных месяцев: с 1 октября и до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане — 7,96 грн/куб.м с НДС без стоимости распределения. Подключиться к тарифному плану можно при условии отсутствия долга у клиента.

Доходы криптовалютчиков хотят обложить налогами. Минцифры предлагает установить ставку налога на доходы физлиц с операций с криптовалютами на уровне 5%. Налог будет взиматься с разницы между ценой продажи и приобретения актива, то есть с инвестиционного дохода. Например, продажа Bitcoin принесла клиенту прибыль в 1 тысячу грн, а эфириум был продан с убытком в 300 грн. Сумма, подлежащая налогообложению, считается следующим образом: 1000 − 300 = 700. То есть 5% налогов нужно будет заплатить с 700 грн.

В Минцифре также заявляют, что украинцы смогут рассчитываться криптовалютами. «Владельцы криптовалют получат ряд преимуществ. Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах, если что-то случится», — сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Кроме того, в министерстве предлагают е-гривну использовать для обеспечения целевых социальных выплат. Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей. Отслеживать операции можно с помощью блокчейна.

Доходы украинцев будут контролировать. Ранее мы писали о том, что Кабмин готовит для внесения в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Как рассказал нардеп Даниил Гетманцев, согласно документу, банки должны будут сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход, а продавцов обяжут сообщать о крупных покупках своих покупателей.

В то же время Нацбанк уже определил порядок открытия и ведения счетов для целей одноразового добровольного декларирования. Так, декларант должен будет открыть в банке специальный счет и внести на него наличные средства, банковские металлы через кассу банка по заявлению на перевод наличных, а в реквизите «Назначение платежа/содержание операции» необходимо будет отметить «добровольное декларирование».

Спутник в честь 30-летия Независимости. Украина готовится к запуску первого спутника. Плановая дата пуска спутника — декабрь 2021 года. Контакт с компанией, обеспечивающей запуск украинского спутника «Січ 2−30» на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX, заключен, и осуществлено авансирование работ. Стоимость запуска спутника без затрат на создание адаптера – 1 миллион долларов.

Что изменилось с принятием закона о работе коллекторов. В Минюсте напомнили, что с 14 июля 2021 года в полной мере введен в действие Закон № 1349-IX, с принятием которого впервые появилось четкое законодательное регулирование работы коллекторских компаний. В министерстве сообщают, что у коллекторов появились новые способы взаимодействия с потребителем. Также в Минюсте объяснили, что коллекторским компаниям запрещается.