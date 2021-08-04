День финансов: новый тарифный план от «Нафтогаза», выплата субсидий через блокчейн, 1 млн долл. на запуск спутника

Понедельник, 9 августа. Гетманцев рассказал, как будут контролировать доходы и расходы украинцев, а Минцифры – как будут регулировать рынок криптовалют.
«Комфортный сезон» от «Нафтогаза». «Нафтогаз» ввел новый тарифный план для бытовых клиентов — «комфортный сезон», который будет действовать в течение отопительного сезона — 7 полных месяцев: с 1 октября и до 30 апреля. Цена на газ в тарифном плане — 7,96 грн/куб.м с НДС без стоимости распределения. Подключиться к тарифному плану можно при условии отсутствия долга у клиента.
Доходы криптовалютчиков хотят обложить налогами. Минцифры предлагает установить ставку налога на доходы физлиц с операций с криптовалютами на уровне 5%. Налог будет взиматься с разницы между ценой продажи и приобретения актива, то есть с инвестиционного дохода. Например, продажа Bitcoin принесла клиенту прибыль в 1 тысячу грн, а эфириум был продан с убытком в 300 грн. Сумма, подлежащая налогообложению, считается следующим образом: 1000 − 300 = 700. То есть 5% налогов нужно будет заплатить с 700 грн.
Доходы украинцев будут контролировать. Ранее мы писали о том, что Кабмин готовит для внесения в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Как рассказал нардеп Даниил Гетманцев, согласно документу, банки должны будут сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход, а продавцов обяжут сообщать о крупных покупках своих покупателей.
Спутник в честь 30-летия Независимости. Украина готовится к запуску первого спутника. Плановая дата пуска спутника — декабрь 2021 года. Контакт с компанией, обеспечивающей запуск украинского спутника «Січ 2−30» на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX, заключен, и осуществлено авансирование работ. Стоимость запуска спутника без затрат на создание адаптера – 1 миллион долларов.
Что изменилось с принятием закона о работе коллекторов. В Минюсте напомнили, что с 14 июля 2021 года в полной мере введен в действие Закон № 1349-IX, с принятием которого впервые появилось четкое законодательное регулирование работы коллекторских компаний. В министерстве сообщают, что у коллекторов появились новые способы взаимодействия с потребителем. Также в Минюсте объяснили, что коллекторским компаниям запрещается.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы Минцифры10 ч. назад - 1000 8
Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два разаВчера, 16:09 - 1442 6
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами7 ч. назад - 2014 4
Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов10 ч. назад - 658 4
Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиков10 ч. назад - 1708 3
Родня и завещание: кто может претендовать на наследствоВчера, 20:04 - 27744 1
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривен7 ч. назад - 2542 3
Эпоха дешевого газа закончилась - Bloomberg9 ч. назад - 2428 2
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условия5 ч. назад - 2164
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами7 ч. назад - 2014 4
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 481 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 417
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1346 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1431 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2099 7