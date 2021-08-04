Добровольное декларирование: НБУ определил порядок открытия и ведения счетов

Нацбанк определил порядок открытия и ведения счетов для целей одноразового (специального) добровольного декларирования.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк определил порядок открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для целей одноразового добровольного декларирования», — сказано в сообщении.
Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Физические лица, которые намерены согласно нормам этого Закона воспользоваться правом на специальное добровольное декларирование, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования (специальном счете) и размещения наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов с физической поставкой).
Так, в соответствии с требованиями Положения декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличных, а в реквизите «Назначение платежа/содержание операции» отмечает «добровольное декларирование».
После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:
Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2022 года.
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