Добровольное декларирование: НБУ определил порядок открытия и ведения счетов

Нацбанк определил порядок открытия и ведения счетов для целей одноразового (специального) добровольного декларирования.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк определил порядок открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для целей одноразового добровольного декларирования», — сказано в сообщении.

Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Физические лица, которые намерены согласно нормам этого Закона воспользоваться правом на специальное добровольное декларирование, обращаются в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования (специальном счете) и размещения наличных денежных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов с физической поставкой).

Так, в соответствии с требованиями Положения декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличных, а в реквизите «Назначение платежа/содержание операции» отмечает «добровольное декларирование».

После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант имеет право:

перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;

снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;

подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2022 года.

Справка Finance.ua:

17 июля Президент Владимир Зеленский подписал закон о разовом добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет;

закон определяет перечень и объем активов, которые могут быть задекларованы;

ГНС назвала объекты, которые не подпадают под добровольное одноразовое декларирование.

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