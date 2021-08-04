Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиков

Министерство цифровой трансформации предлагает установить ставку налога на доходы физлиц с операций с криптовалютами на уровне 5%.

Об этом в интервью Минфину рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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По его словам, налог будет взиматься с разницы между ценой продажи и приобретения актива, то есть с инвестиционного дохода.

Как отметил Борняков, при определении суммы налогообложения будут учитываться как доходы, так и убытки. Таким образом, будет облагаться налогом доход от суммы всех операций.

Пример. Продажа bitcoin принесла клиенту прибыль в 1 тысячу грн, а эфириум был продан с убытком в 300 грн. Сумма, подлежащая налогообложению, считается следующим образом: 1000 − 300 = 700. То есть 5% налогов нужно будет заплатить с 700 грн.

Пока эти предложения еще не согласованы с другими органами власти.

«Наши идеи остаются на уровне предложений, которые мы обсуждаем с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады. Возможно, в финальной версии закона ставка будет выше, возможно, будет установлена прогрессивная шкала налогообложения. Сейчас об этом еще трудно говорить», — рассказал Борняков.

Законопроект о налогообложении доходов от криптовалют будет подан в Верховную Раду в сентябре этого года.

Справка Finance.ua:

по итогам июня доминирование bitcoin сократилось всего на 3%, что меньше колебаний показателя в течение месяца. Доля Ethereum также уменьшилась на 3%. При этом тренд на сокращение доминирования актива наблюдался весь месяц.

ранее генеральный директор одного из крупнейших в США инвестиционных банков JPM organ Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США , призвал держаться подальше от криптовалюты.

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