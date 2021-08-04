Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиков

Министерство цифровой трансформации предлагает установить ставку налога на доходы физлиц с операций с криптовалютами на уровне 5%.
Об этом в интервью Минфину рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
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По его словам, налог будет взиматься с разницы между ценой продажи и приобретения актива, то есть с инвестиционного дохода.
Как отметил Борняков, при определении суммы налогообложения будут учитываться как доходы, так и убытки. Таким образом, будет облагаться налогом доход от суммы всех операций.
Пример. Продажа bitcoin принесла клиенту прибыль в 1 тысячу грн, а эфириум был продан с убытком в 300 грн. Сумма, подлежащая налогообложению, считается следующим образом: 1000 − 300 = 700. То есть 5% налогов нужно будет заплатить с 700 грн.
Пока эти предложения еще не согласованы с другими органами власти.
«Наши идеи остаются на уровне предложений, которые мы обсуждаем с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады. Возможно, в финальной версии закона ставка будет выше, возможно, будет установлена прогрессивная шкала налогообложения. Сейчас об этом еще трудно говорить», — рассказал Борняков.
Законопроект о налогообложении доходов от криптовалют будет подан в Верховную Раду в сентябре этого года.
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