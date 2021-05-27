Гендиректор JPMorgan посоветовал держаться подальше от криптовалюты

Генеральный директор одного из крупнейших в США инвестиционных банков JPMorgan Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США, призвал держаться подальше от криптовалюты.

Об этом сообщает Yahoo Finance, передает сайт «Сегодня».

Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.

«Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалюты. Это не значит, что наши клиенты этого не хотят. Это похоже на то, как нужно вести бизнес. Я не курю марихуану, но если вы сделаете ее курение законным на национальном уровне, я не собираюсь мешать людям заниматься этим», — пояснил свою позицию глава банка.

Он подчеркнул, что подразумевает именно криптовалюту, а не технологию блокчейна и стейблкоины.