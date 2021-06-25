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Криптовалюты VS другие рынки: сравнение капитализаций

Криптовалюты VS другие рынки: сравнение капитализаций

Доля криптовалютного рынка в сравнении с фондовым индексом S&P 500 сократилась за месяц на 4% в июне против 4,4% в мае.

Об этом свидетельствуют результаты исследования криптовалютной биржи exmo.com.

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На это повлияло не только сокращение крипторынка, но и рост S&P 500 за июнь. Соотношение с золотом почти не изменилось (+0,07%), поскольку стоимость драгметалла также упала за месяц.

Несмотря на падение, капитализация крипторынка превышает рынок серебра второй месяц подряд. Разрыв в пользу криптовалют незначительно увеличился на 0,073%.

Криптовалютный рынок в целом сохраняет свои позиции в сравнении с крупнейшими публичными компаниями. Bitcoin с сокращением капитализации на 4% к концу месяца остался почти на одном уровне с Tesla.

Капитализация Ethereum упала в июне на 13%. В итоге он стал существенно больше отставать от PayPal и Mastercard.

Доминирование криптовалют. По итогам июня доминирование Bitcoin сократилось всего на 3%, что меньше колебаний показателя в течение месяца. Доля Ethereum также уменьшилась на 3%. При этом тренд на сокращение доминирования актива наблюдался весь месяц.

По материалам Finance.UA
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