Криптовалюты VS другие рынки: сравнение капитализаций

Доля криптовалютного рынка в сравнении с фондовым индексом S&P 500 сократилась за месяц на 4% в июне против 4,4% в мае.
Об этом свидетельствуют результаты исследования криптовалютной биржи exmo.com.
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На это повлияло не только сокращение крипторынка, но и рост S&P 500 за июнь. Соотношение с золотом почти не изменилось (+0,07%), поскольку стоимость драгметалла также упала за месяц.
Несмотря на падение, капитализация крипторынка превышает рынок серебра второй месяц подряд. Разрыв в пользу криптовалют незначительно увеличился на 0,073%.
Криптовалютный рынок в целом сохраняет свои позиции в сравнении с крупнейшими публичными компаниями. Bitcoin с сокращением капитализации на 4% к концу месяца остался почти на одном уровне с Tesla.
Капитализация Ethereum упала в июне на 13%. В итоге он стал существенно больше отставать от PayPal и Mastercard.
Доминирование криптовалют. По итогам июня доминирование Bitcoin сократилось всего на 3%, что меньше колебаний показателя в течение месяца. Доля Ethereum также уменьшилась на 3%. При этом тренд на сокращение доминирования актива наблюдался весь месяц.
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