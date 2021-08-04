Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов

Контакт с компанией, обеспечивающей запуск украинского спутника «Січ 2−30» на ракете Falcon 9, произведенной компанией SpaceX, заключен, и осуществлено авансирование работ. Сейчас ведутся испытания спутника и планируются работы по адаптации к ракете, контрольные испытания, упаковка и транспортировка на пусковую базу в США. На сегодня плановая дата пуска спутника — декабрь 2021 года.

Об этом рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью УНН.

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«1 миллион долларов — это стоимость запуска спутника без затрат на создание адаптера, который обеспечит установку спутника на ракету и его последующее отделение, расходов на транспортировку спутника к месту запуска и предоставления услуг на пусковой базе. Так как Украина ранее не запускала космические аппараты на ракетах Falcon 9, наши адаптеры не сертифицированы этой компанией. Поэтому, учитывая сжатые сроки и объем финансирования, по рекомендации компании SpaceX мы обратились к их партнерам, компании, которая обеспечит интеграцию спутника к ракете. С учетом этих дополнительных работ, сумма контракта будет больше. Конкретную сумму и другие подробности контракта не позволяют разглашать его условия», — говорит Тафтай.

Глава космического агентства рассказал, что большая часть финансирования происходила за счет КБ «Южное», которое проинвестировало около 120 миллионов гривен на создание спутника. А в апреле этого года распоряжением Кабинета Министров, выделили деньги на его запуск.