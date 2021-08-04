0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 249 0

Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами

Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами

Украинская электронная валюта — е-гривна, которую создает Нацбанк, — может использоваться для обеспечения целевых социальных выплат. Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей. Отслеживать операции можно с помощью блокчейна.

Такое мнение высказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняк в интервью порталу «Минфин».

Читайте также: Продал bitcoin — плати: Минцифры хочет обложить налогом доходы криптовалютчиков

«Е-гривна создаст возможность использования смарт-контрактов. Например, если государство делает социальные выплаты фиатными деньгами, оно не может проконтролировать, как расходуются эти средства. В случае же с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидиях, или на покупку детских товаров и тому подобное. Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, каким банком привлекались средства, куда дальше они были переведены», — рассказал Борняк.

Что такое е-гривна?

Е-гривна — это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой.

Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

Е-гривна может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей — наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

У Национального банка Украины уже есть проект такой валюты — это е-гривна, ее уже тестировали в 2016−18 годах. Недавно Нацбанк решил сосредоточиться на трех вариантах использования е-гривны:

  • е-гривна для розничных безналичных платежей с возможностью осуществления целевых социальных выплат;
  • е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);
  • е-гривна для трансграничных платежей.

В телеграм-канале Finance_ukr вы найдете ответы на самые популярные вопросы о субсидиях. Подписывайтесь, чтобы знать о соцпомощи больше!

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.