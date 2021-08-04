Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатами

Украинская электронная валюта — е-гривна, которую создает Нацбанк, — может использоваться для обеспечения целевых социальных выплат. Например, в такой валюте могут начать выплаты субсидий, и потратить эти деньги можно будет исключительно на оплату коммунальных платежей. Отслеживать операции можно с помощью блокчейна.

Такое мнение высказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняк в интервью порталу «Минфин».

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«Е-гривна создаст возможность использования смарт-контрактов. Например, если государство делает социальные выплаты фиатными деньгами, оно не может проконтролировать, как расходуются эти средства. В случае же с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидиях, или на покупку детских товаров и тому подобное. Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, каким банком привлекались средства, куда дальше они были переведены», — рассказал Борняк.

Что такое е-гривна?

Е-гривна — это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой.

Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

Е-гривна может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей — наличным, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам.

У Национального банка Украины уже есть проект такой валюты — это е-гривна, ее уже тестировали в 2016−18 годах. Недавно Нацбанк решил сосредоточиться на трех вариантах использования е-гривны:

е-гривна для розничных безналичных платежей с возможностью осуществления целевых социальных выплат;

е-гривна для использования в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами);

е-гривна для трансграничных платежей.

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