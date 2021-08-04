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В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы Минцифры

В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы Минцифры

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что украинцы смогут рассчитываться криптовалютами. Также владельцы криптоактивов смогут легально обменять их или задекларировать.

«Владельцы криптовалют получат ряд преимуществ. Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах, если что-то случится», — сказал замминистра в интервью изданию «Минфин».

Также ожидается, что появится целый рынок посреднических услуг для оплаты товаров криптовалютами, их хранения, обмена. Как отметил Борняков, это может расширить возможности их использования.

Он добавил, что случаи мошенничества встречаются и в классической экономике с фиатнимы деньгами, посему не стоит думать, что ситуации, связанные с мошенничеством — проблема исключительно криптоактивов.

При этом гарантии для покупателей криптовалют в Украине повысятся по той причине, что определенные криптовалютные биржи смогут получить разрешение на работу именно в нашей стране. Их будут проверять и следить за тем, чтобы они работали добросовестно.

По материалам Минфин.com.ua
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