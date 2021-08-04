Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцев

В Украине Кабинет Министров разрабатывает новые правила контроля доходов и расходов налогоплательщиков. Те, кто зарабатывает в тени, вынуждены будут отвечать за свои нарушения перед налоговой.

Об этом пишет Обозреватель.

В Украине уровень теневой экономики один из самых высоких в Европе. В результате за годы независимости у украинцев накопились заработанные активы, с которых налоги не уплатили. С 1 сентября 2021-го их можно узаконить с помощью налоговой амнистии.

И те, кто такой возможностью не воспользуется, должны будут отвечать перед налоговой. Чтобы усилить контроль, в Верховной Раде в закон о налоговой амнистии прописали обязательства для Кабинета Министров разработать новые методы налогового контроля.

«Это инициатива Президента, и такая возможность появится с 1 сентября. И хочу добавить, что Минфин уже готовит законопроект, поручения уже есть в законе, о косвенных методах налогового контроля. И с 1 сентября есть возможность воспользоваться амнистией и быть абсолютно чистым перед налоговой и спокойным за то, что если тебя спросят во время любой будущей покупки, откуда у тебя деньги — ты всегда можешь показать налоговую декларацию», — рассказал в интервью Обозревателю глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Косвенные методы контроля — любой способ определения достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:

отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);

обязательство продавцов сообщать о крупных покупках своих покупателей;

оценка имущественного состояния (жилье, автомобили и тому подобное);

обязательства банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.

Примером жесткого контроля могут стать США. Там выборочно проводят усиленную проверку любого из налогоплательщиков. Если контролирующим органам (как штату, так и федеральным) покажется, что гражданин не уплатил налоги с какого-то из своих доходов, доказывать свою правоту придется самостоятельно. В этом случае не работает принцип невиновности. А наказание за неуплату налогов — вплоть до уголовного.

Что делать, если есть незадекларированный доход?

С 1 сентября все активы, которые уже куплены или накоплены за счет заработка в тени, можно легализовать. Например, наличные доллары можно отнести и разместить на специальном счете, заплатить 5% налога и уже законно ими пользоваться.

Справка Finance.ua:

ранее Гетманцев заявлял, что Кабинет Министров готовит для внесения в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Документ предусматривает, что налоговая сможет уточнять происхождение средств, расходуемых на приобретение ценных активов;

Нацбанк определил порядок открытия и ведения счетов для целей однократного (специального) добровольного декларирования.

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