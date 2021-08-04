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Защита от коллекторов: что изменилось с принятием закона

Защита от коллекторов: что изменилось с принятием закона

С 14 июля 2021 года в полной мере введен в действие Закон № 1349-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности», с принятием которого впервые появилось четкое законодательное регулирование работы коллекторских компаний.

Об этом напоминает Министерство юстиции.

Таким образом, был введен ряд изменений:

  • запрет работать вне реестра коллекторских компаний, который ведется Национальным банком Украины;
  • новые способы взаимодействия с потребителем.

Так, например, взаимодействие кредитодателя/коллекторской компании с потребителем при урегулировании просроченной задолженности может происходить исключительно путем:

  • непосредственного взаимодействия (телефонные и видеопереговоры);
  • личные встречи с 9 до 19 часов, при условии наличия согласия лица, с которым осуществляется взаимодействие, о такой встрече, полученного во время телефонного разговора);
  • отправка текстовых, голосовых и других сообщений через средства телекоммуникации;
  • отправка почтовых отправлений по месту жительства или пребывания или по месту работы физического лица с пометкой «вручить лично».

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При первом контакте с потребителем коллектор обязан сообщить собственное имя, название компании, которую представляет, контакты для связи, правовое основание взаимодействия, размер долга и неустойки за просрочку.

Устанавливаются правила этического поведения коллекторов. В частности, коллекторским компаниям запрещается:

  • осуществлять действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы и собственность потребителя, его близких лиц, использовать угрозы, шантаж, совершать другие незаконные действия в отношении указанных лиц;
  • вводить потребителя и его близких лиц в заблуждение, в том числе относительно: размера, характера и оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий, которые наступят для потребителя и таких лиц в случае невыполнения условий договора; передачи вопроса о погашении просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможности применения к должнику мер административного и уголовного преследования и тому подобное;
  • по собственной инициативе взаимодействовать с потребителем, его близкими лицами более двух раз в сутки (кроме случаев дополнительного взаимодействия по их собственной инициативе) и в период с 20 до 9 часов, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни;
  • скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение потребителю или иным лицам;
  • использовать функцию автоматического дозвона до потребителя в течение более чем 30 минут в сутки;
  • любым образом уведомлять третьих лиц – лиц, которые не являются сторонами договора, о задолженности потребителя или осуществлять взаимодействие с третьими лицами;
  • требовать от близких лиц или работодателя потребителя принять на себя обязательства по просроченной задолженности;
  • совершать действия, наносящие вред репутации, в том числе деловой репутации, потребителя, его близких лиц;
  • требовать погашения задолженности иным способом, чем это предусмотрено законом или договором и тому подобное.

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По материалам Finance.UA
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