Защита от коллекторов: что изменилось с принятием закона

С 14 июля 2021 года в полной мере введен в действие Закон № 1349-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности», с принятием которого впервые появилось четкое законодательное регулирование работы коллекторских компаний.
Об этом напоминает Министерство юстиции.
Таким образом, был введен ряд изменений:
Так, например, взаимодействие кредитодателя/коллекторской компании с потребителем при урегулировании просроченной задолженности может происходить исключительно путем:
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При первом контакте с потребителем коллектор обязан сообщить собственное имя, название компании, которую представляет, контакты для связи, правовое основание взаимодействия, размер долга и неустойки за просрочку.
Устанавливаются правила этического поведения коллекторов. В частности, коллекторским компаниям запрещается:
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