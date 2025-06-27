В Германии продлили ограничение на повышение стоимости аренды жилья — Finance.ua

В Германии продлили ограничение на повышение стоимости аренды жилья
Ограничение платы за аренду недвижимости в наиболее востребованных районах Германии будет действовать еще как минимум до конца 2029 года. Соответствующее решение принял Бундестаг.
Об этом сообщает T-Online.
Плата за аренду жилых помещений в Германии находится под строгим контролем государства. В некоторых местах цены лимитированы, превышать допустимый уровень арендодатели не имеют права.
Такие особые регионы с повышенным спросом на жилье определяет правительство. Чаще всего это крупные города.
Закон гласит: при составлении договора аренды помещения сумма к оплате должна быть не более чем на 10% выше средней в данном районе.
Сравнительную арендную плату можно определить из местного индекса арендной платы или путем сопоставления цен в аналогичных объектах недвижимости.
Для примера: квартира сдавалась по цене €6,50 за квадратный метр. Местная сравнимая арендная плата составляет €7 за квадратный метр. Следовательно, в новом договоре аренды должна стоять цена не выше €7,70 за 1 кв. м независимо от уровня благоустроенности жилья.
Исключение: ограничение цен не распространяется на новые объекты, которые построены в период с октября 2014 года и сдаются впервые, а также на те, в которых недавно произведена масштабная модернизация.
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