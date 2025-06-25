Немецкие СМИ объяснили, почему менее половины жителей Германии владеют жильем — Finance.ua

Немецкие СМИ объяснили, почему менее половины жителей Германии владеют жильем Сегодня 17:40 — Недвижимость

Немецкие СМИ объяснили, почему менее половины жителей Германии владеют жильем

В Германии защита арендатора поставлена на государственный уровень. Только в исключительных случаях арендодатель может расторгнуть договор аренды и выселить жильца, пишет WirtschaftsWoche.

Кроме того, стоимость арендной платы строго регулируется государством в крупных городах с большим дефицитом жилья.

В Восточной Европе ситуация иная. После падения «железного занавеса» жильцам коммунальных квартир была предоставлена возможность приватизировать и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Жилье стало доступным для приобретения. Поэтому в Польше, Хорватии, Румынии, Словакии, Венгрии владеют жильем в среднем 90% населения.

Доля владельцев жилья по странам (2024 г.). Источник данных: Евростат

В Италии и Испании жилищное строительство несколько дешевле, чем на севере Европы. Три четверти семей обеспечили себя крышей над головой. И по большей части для комфорта в старости.

«Только те, кто владеет недвижимостью, действительно чего-то добились в жизни», — говорят местные.

Здесь также крепки традиции поддерживать родственников, передавая недвижимость в дар или по наследству.

В Голландии и Швеции действуют государственные программы для содействия гражданам в приобретении жилья. В частности, это субсидии и налоговые льготы на ипотеку.

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