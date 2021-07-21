День финансов: «подарок» от МВФ, долги бывших акционеров ПриватБанка, обращение Гороховского в НБУ

Вторник, 3 августа, продемонстрировал, что «подарки» могут быть разными.

«Подарок» ко Дню независимости от МВФ. Как сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, Украине выделено 2,7 млрд долларов из беспрецедентного пакета на поддержку экономики от МВФ. По словам исполнительного директора, это «хороший подарок для Украины, и мы его получим к 30-летию независимости».

Гетманцев говорит, что Украина получит новый транш МВФ без обязательств. А в ОП даже заявили, как будут использовать $2,7 млрд от МВФ.

В свою очередь Президент подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках.

«Подарки», которые нам дарили раньше. Между прочим, обнародован график помесячных платежей по государственному долгу (по действующим договорам). До конца года необходимо выплатить 258,03 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу — 152,99 млрд гривен, по внешнему — 105,04 млрд гривен.

«Подарки» от бывших акционеров ПриватБанка. В банке оценили долги бывших акционеров. По состоянию на конец июня объем кредитного портфеля ПриватБанка, связанный с экс-акционерами, составил 164,7 млрд грн. В прошлом году за счет резерва банк списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн.

Накопительные пенсии как подарок? Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала о разнице между солидарными и накопительными пенсиями. По ее словам, накопительные пенсии, которые планирует ввести правительство, позволяют конвертировать трудовой стаж в реальные деньги. Правда, после того как ВР примет закон, нужен полуторагодовой период подготовки.

Карты в Bitcoin — настоящий «подарок» для Гороховского и не только. Сооснователь monobank Олег Гороховский обратился к Национальному банку Украины с просьбой разрешить выпуск карты в биткоинах. «Нет там никаких рисков финансовой стабильности и угрозы национальной безопасности. Зуб даю!» — написал он. И добавил, что у НБУ есть возможность стать «инновационным, прогрессивным и адекватным регулятором».

Western Union «в подарок» для клиентов Новой почты. С июля 2021 года клиенты Новой почты могут отправлять и получать денежные переводы с Western Union. Услуга уже доступна в отделениях Новой почты и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.

P.s.

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