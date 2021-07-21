День финансов: «подарок» от МВФ, долги бывших акционеров ПриватБанка, обращение Гороховского в НБУ

Вторник, 3 августа, продемонстрировал, что «подарки» могут быть разными.
«Подарок» ко Дню независимости от МВФ. Как сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, Украине выделено 2,7 млрд долларов из беспрецедентного пакета на поддержку экономики от МВФ. По словам исполнительного директора, это «хороший подарок для Украины, и мы его получим к 30-летию независимости».
Гетманцев говорит, что Украина получит новый транш МВФ без обязательств. А в ОП даже заявили, как будут использовать $2,7 млрд от МВФ.
«Подарки», которые нам дарили раньше. Между прочим, обнародован график помесячных платежей по государственному долгу (по действующим договорам). До конца года необходимо выплатить 258,03 млрд гривен,
«Подарки» от бывших акционеров ПриватБанка. В банке оценили долги бывших акционеров. По состоянию на конец июня объем кредитного портфеля ПриватБанка, связанный с экс-акционерами, составил 164,7 млрд грн. В прошлом году за счет резерва банк списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн.
Накопительные пенсии как подарок? Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала о разнице между солидарными и накопительными пенсиями. По ее словам, накопительные пенсии, которые планирует ввести правительство, позволяют конвертировать трудовой стаж в реальные деньги. Правда, после того как ВР примет закон, нужен полуторагодовой период подготовки.
Карты в Bitcoin — настоящий «подарок» для Гороховского и не только. Сооснователь monobank Олег Гороховский обратился к Национальному банку Украины с просьбой разрешить выпуск карты в биткоинах. «Нет там никаких рисков финансовой стабильности и угрозы национальной безопасности. Зуб даю!» — написал он. И добавил, что у НБУ есть возможность стать «инновационным, прогрессивным и адекватным регулятором».
Western Union «в подарок» для клиентов Новой почты. С июля 2021 года клиенты Новой почты могут отправлять и получать денежные переводы с Western Union. Услуга уже доступна в отделениях Новой почты и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.
P.s.
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