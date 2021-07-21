В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФ

Украина 23 августа получит от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках инициативы Фонда о распределении 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики.
Об этом сообщает Офис президента.
«Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение», — сказал президент Владимир Зеленский.
Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает проводить реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.
«Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Об этом я отметил в ходе нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой», — отметил президент.
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