В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФ

Украина 23 августа получит от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках инициативы Фонда о распределении 650 млрд долларов для восстановления мировой экономики.

Об этом сообщает Офис президента.

«Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение», — сказал президент Владимир Зеленский.

Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому Украина продолжает проводить реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by.

«Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. Об этом я отметил в ходе нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой», — отметил президент.

Справка Finance.ua:

вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долл., из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долл.;