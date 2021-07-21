В Приватбанке оценили долги бывших акционеров в 165 миллиардов

По состоянию на конец июня объем кредитного портфеля Приватбанка, связанный с экс-акционерами, составил 164,7 млрд грн. На начало текущего года сумма составляла 164,3 млрд грн, а на начало 2020-го — 210,6 млрд грн, сообщает Finbalance со ссылкой на данные банка.
Так, в прошлом году за счет резерва банк списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн.
Также в Приватбанке отметили, что «будут продолжать принимать меры к возвращению списанной задолженности».
Со своей стороны, Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию НБУ и руководства банка, что около 95% корпоративного портфеля банка, которые сформировались до национализации, — это были инсайдерские займы.
По данным Нацбанка, на 1 июля 2021 года объем неработающих кредитов в портфеле Приватбанка уменьшился на 3,8 млрд грн — до 177,4 млрд грн. На эту сумму приходится 43,8% всех неработающих кредитов в банковской системе.
Одновременно доля неработающих займов в портфеле банка составляет 71,3%, а на начало года было 74%.
В Минфине отмечали, что за 2020 год объем неработающих кредитов в Приватбанке сократился на 24,2%, или на 58 млрд грн. Банк списал займы за счет резервов на сумму 72,6 млрд грн.
Напомним, за I полугодие объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился на 25 млрд грн. Иными словами, с 41% до 37,2%.
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