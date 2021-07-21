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Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинах

Сооснователь monobank призвал НБУ разрешить карты в биткоинах

Сооснователь monobank Олег Гороховский обратился к Национальному банку Украины с просьбой разрешить выпуск карты в биткоинах.

«Нет там никаких рисков финансовой стабильности и угрозы национальной безопасности. Зуб даю!» — написал он в Facebook. И добавил, что у НБУ есть возможность стать «инновационным, прогрессивным и адекватным регулятором», умеющим адаптироваться к запросам участников рынка и клиентов.

В комментариях отметили, что риски все-таки есть, «особенно на хайпе», поскольку «это не будет реально кошелек в биткоинах, а своего рода номинальный держатель».

«То есть биткоин сам по себе пустышка, а если фактически обеспечивать оборот производных инструментов от пустышки… Понимаю стрем регулятора», — написал один из пользователей.

Другие назвали идею «прогрессивной». «Если НБУ на это согласится, мы можем сделать огромный шаг вперед», — говорится в комментарии.

Еще один пользователь отметил, что в настоящее время биткоин является все еще средством спекуляции, а не оплаты.

«Ну, вложился кто-то на всю котлету по $ 40К (тысяч. — Ред.), цена просела до 30К, и что он будет ходить расплачиваться в АТБ? Нет, будет ходить до лучших времен, потом сольет по 20К и забросит», — написал он.

По материалам УБР
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