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Новая почта начинает сотрудничество с Western Union

Новая почта начинает сотрудничество с Western Union

С июля 2021 года клиенты Новой почты могут отправлять и получать денежные переводы с Western Union.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.

Услуга доступна в отделениях Новой почты и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.

«Мы запустили услугу международных денежных переводов год назад, и она стала пользоваться популярностью среди украинцев за рубежом. Большинство переводов поступает из стран Евросоюза, чаще всего из Польши. Сейчас, мы с радостью сообщаем о начале нашего сотрудничества с Western Union, одной из самых известных платежных систем в мире», − отметил Андрей Кривошапко, генеральный директор NovaPay.

Денежные переводы Western Union в отделениях Новой почты доступны только в гривне. Плату за перевод вносит отправитель, её размер зависит от страны назначения. Получатель денежного перевода дополнительно ничего не оплачивает.

Как сделать перевод Western Union:

  • отправитель должен иметь при себе удостоверение личности, знать полное имя получателя и страну назначения;
  • когда транзакция оплачена, отправитель получает от оператора контрольный номер денежного перевода. Этот номер должен быть передан получателю, чтобы он мог получить транзакцию в одном из пунктов обслуживания Western Union.

Как получить денежный перевод:

  • при получении денежного перевода в отделении Новой почты клиенту необходимо сообщить оператору полученный контрольный номер денежного перевода и предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, заграничный паспорт, вид на жительство и тд.);
  • после проверки информации денежный перевод выплачивается получателю.

Справка Finance.ua:

  • 29 июля компания «Новая почта» протестировала новую услугу — доставку посылки с помощью беспилотного летательного аппарата. Тестовое отправление посылки компания провела из Киева в Харьков и в обратном направлении.
По материалам Finance.UA
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