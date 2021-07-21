Новая почта начинает сотрудничество с Western Union

С июля 2021 года клиенты Новой почты могут отправлять и получать денежные переводы с Western Union.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба компании.
Услуга доступна в отделениях Новой почты и позволяет клиентам отправлять/получать денежные переводы в/из более чем 200 стран и территорий мира.
«Мы запустили услугу международных денежных переводов год назад, и она стала пользоваться популярностью среди украинцев за рубежом. Большинство переводов поступает из стран Евросоюза, чаще всего из Польши. Сейчас, мы с радостью сообщаем о начале нашего сотрудничества с Western Union, одной из самых известных платежных систем в мире», − отметил Андрей Кривошапко, генеральный директор NovaPay.
Денежные переводы Western Union в отделениях Новой почты доступны только в гривне. Плату за перевод вносит отправитель, её размер зависит от страны назначения. Получатель денежного перевода дополнительно ничего не оплачивает.
Как сделать перевод Western Union:
Как получить денежный перевод:
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