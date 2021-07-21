«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)

29 июля компания «Новая почта» протестировала новую услугу — доставку посылки с помощью беспилотного летательного аппарата. Тестовое отправление посылки компания провела из Киева в Харьков и в обратном направлении.

Тестовая посылка поднялась на высоту 300 метров в 07:00 с аэродрома «Чайка» (ул. Авиаконструктора Антонова, 5) и прибыла на аэродром «Коротич» (Новый Коротич, Харьковская область) в 12:00. В обратном направлении посылка вылетит в 14:00 из «Коротича» и в 19:00 должна прибыть в Киев. Тестовое исправление было проведено на беспилотном самолете Discovery украинской компании «Аеродрон».

«Впервые в мире БПЛА с отправлением пролетел расстояние в 480 км. Кроме „Новой почты“ на подобное до сих пор не решилась ни одна другая логистическая компания. В наших планах — сократить время полета до трех часов и масштабировать доставку беспилотниками, сделав ее доступной для большинства клиентов», — говорит генеральный директор «Новой почты» Александр Бульба.



Посылка из сортировочного терминала доставляется прямо на аэродром, где ее загружают в специальный отсек беспилотника. Далее она отправляется по заранее запрограммированному маршруту.

Для посылок такой тип транспортировки абсолютно безопасен. В небе БПЛА ведет себя, как настоящий самолет и умеет распознавать любые препятствия на своем пути. В частности, беспилотный летательный аппарат летит по специальному маршруту. В случае непредвиденных обстоятельств сработает защитная система, и он приземлится с ее помощью. Кроме того, за БПЛА следит оператор, который контролирует аппарат на случай опасных моментов и может взять управление на себя. Во время тестирования посылку в воздухе дополнительно сопровождал самолет.