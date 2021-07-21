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Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.

Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.

Украина выделено 2,7 млрд долларов с беспрецедентного пакета на поддержку экономики от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долл., из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долл.» — написал он.

По словам исполнительного директора, это «хороший подарок для Украины, и мы его получим и к 30-летию независимости». Размещение пройдет 23 августа, отметил Рашкован.

Справка Finance.ua:

  • Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках. Он должен помочь повысить качество работы банков в Украине, способствовать стабильности банковского сектора, а также усилить защиту прав вкладчиков и других кредиторов. Кроме того, цель закона — адаптация банковского законодательства Украины к правовым нормам Европейского Союза;
  • Международный валютный фонд готовится распределить 650 млрд долл. США на поддержание ликвидности мировой экономики;
  • Международный валютный фонд улучшил перспективы глобального экономического роста в период восстановления после пандемии, в частности в 2022 году.
По материалам Finance.UA
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