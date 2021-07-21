Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.

Украина выделено 2,7 млрд долларов с беспрецедентного пакета на поддержку экономики от Международного валютного фонда.
Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
«Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долл., из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долл.» — написал он.
По словам исполнительного директора, это «хороший подарок для Украины, и мы его получим и к 30-летию независимости». Размещение пройдет 23 августа, отметил Рашкован.
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