Более 100 млрд гривен за месяц: Минфин назвал период пиковых выплат по госдолгу

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 августа 2021 года. До конца года необходимо выплатить 258,03 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу – 152,99 млрд гривен, по внешнему – 105,04 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в сентябре – 104,9 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу – 23,5 млрд гривен, по внешнему – 81,4 млрд гривен.

В августе власти Украины в сентябре должны вернуть кредиторам – 27,5 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу – 21,6 млрд гривен, по внешнему – 5,9 млрд гривен.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2021 года составил 2 514,36 млрд гривен. В долларовом эквиваленте долг достиг 92,52 млрд долларов.

Напомним, по данным НБУ, во втором-четвертом квартале 2021 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 13,832 млрд долларов, из которых 10,818 млрд долларов – основная сумма долга, 3,015 млрд долларов – проценты.

Пиковые выплаты приходятся на III квартал 2021 года – 5,624 млрд долларов и на IV квартал – 4,959 млрд долларов.