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«Зрады нет». Гетманцев говорит, что Украина получит новый транш МВФ без обязательств

«Зрады нет». Гетманцев говорит, что Украина получит новый транш МВФ без обязательств

Международный валютный фонд выделит 2,7 миллиарда долларов для Украины.

Нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев прокомментировал новый транш и заявил, что эти деньги страна получит не в рамках программы Stand-by.

«Зрады нет. Эту сумму мы получаем вне программы Stand-by. Без каких-либо встречных обязательств», — рассказал Гетманцев.

Он также добавил, что предоставление Украине 2,7 миллиарда не является ни зрадой, ни победой. Эти средства помогут Украине «в сложный период». Нардеп заверил, что деньги получат все члены МВФ.

В Международном валютном фонде рассказали, что деньги выделили из резервных активов.

«Деньги пропорционально участию в МВФ получают все члены МВФ. Хотя да, конечно, эти деньги значительно помогут нам в сложный период», — дополнил нардеп от «Слуги народа».

Справка Finance.ua:

  • Международный валютный фонд готовится распределить 650 млрд долл. США на поддержку ликвидности мировой экономики;
  • Украине выделено 2,7 млрд долларов из беспрецедентного пакета на поддержку экономики от Международного валютного фонда;
  • по словам Президента Украины Владимира Зеленского, эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику.
По материалам Телеканал 24
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