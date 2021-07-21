«Зрады нет». Гетманцев говорит, что Украина получит новый транш МВФ без обязательств

Международный валютный фонд выделит 2,7 миллиарда долларов для Украины.
Нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев прокомментировал новый транш и заявил, что эти деньги страна получит не в рамках программы Stand-by.
«Зрады нет. Эту сумму мы получаем вне программы Stand-by. Без каких-либо встречных обязательств», — рассказал Гетманцев.
Он также добавил, что предоставление Украине 2,7 миллиарда не является ни зрадой, ни победой. Эти средства помогут Украине «в сложный период». Нардеп заверил, что деньги получат все члены МВФ.
В Международном валютном фонде рассказали, что деньги выделили из резервных активов.
«Деньги пропорционально участию в МВФ получают все члены МВФ. Хотя да, конечно, эти деньги значительно помогут нам в сложный период», — дополнил нардеп от «Слуги народа».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документаВчера, 20:43 - 982 6
Включаются ли в состав дохода собственные средства ФЛП на расчетном счете - пояснения ГНСВчера, 19:00 - 1705 4
В ОП рассказали, как используют $2,7 млрд от МВФ4 ч. назад - 545 3
«Украинцы гибнут за безопасность Европы»: дипломаты 9 стран сделали заявление по «Северному потоку-2»6 ч. назад - 859 3
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.5 ч. назад - 1149 3
В Украине цена на электроэнергию поднялась до рекордного максимумаВчера, 16:29 - 2642 2
Включаются ли в состав дохода собственные средства ФЛП на расчетном счете - пояснения ГНСВчера, 19:00 - 1705 4
Налоговая амнистия: какие активы могут быть задекларированы7 ч. назад - 1491
Подарок ко Дню независимости: МВФ предоставит транш в 2,7 млрд долл.5 ч. назад - 1149 3
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документаВчера, 20:43 - 982 6
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Вчера, 09:55 - 469 2
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 926 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1576 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1553 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 826