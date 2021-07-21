В Минсоцполитики рассказали о разнице между солидарными и накопительными пенсиями

Накопительные пенсии, которые планирует ввести правительство, позволяют конвертировать трудовой стаж в реальные деньги.

Об этом в эфире телеканала LIVE рассказала министр соцполитики Марина Лазебная.

«Те взносы, которые сегодня за каждого из нас платит работодатель (Единый социальный взнос. — Ред.) — это изначально деньги, но для них нет отдельного счета, поэтому фактически это только право зачислить работающему человеку трудовой стаж, — сказала Лазебная. — В такой системе, когда мы выйдем на пенсию, будем зависеть от того, сколько на тот момент людей трудоспособного возраста смогут перечислять взносов на содержание пенсионеров».

По ее словам, после того как Верховная Рада примет соответствующий закон (в министерстве надеются, что это произойдет осенью 2021 года), нужен полуторагодовой период подготовки.

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«Ключевая цель — чтобы человек видел свой счет и управлял им, например, с телефона или компьютера. Это большая техническая составляющая. Мы уже начали эту подготовку, но, по опыту других стран, на это нужно полтора года», — сказала министр.

Справка Finance.ua:

в Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении есть три риска;

второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех;

министерство, по словам Лазебной, предлагало разрешить людям старше 50 лет самостоятельно решать, переходить ли на накопительную систему, но пока это предложение остается неучтенным.

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