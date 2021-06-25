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День финансов: автоматический арест счетов, авансовый платеж за отопление, распродажа от Ryanair

День финансов: автоматический арест счетов, авансовый платеж за отопление, распродажа от Ryanair

Во вторник, 6 июля — об аресте счетов у должников, проверке авто по VIN-коду и е-билетах в столичном транспорте.

Заработала система автоматического ареста средств. С сегодняшнего дня украинские банки могут автоматически списывать долги со счетов украинцев. Банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства. Исполнитель будет знать, сколько средств на счету у должника, и сможет арестовать только нужную сумму, а не все имеющиеся. Детальнее о том, как будет происходить процедура списания средств, рассказываем по ссылке.

  • В то же время в Опендатабот рассказали, как поступать, если ваши счета арестованы на основании сомнительной исполнительной надписи.
  • Также добавим, что в Украине расширили содержание банковской тайны. Рада приняла закон, согласно которому банковской тайной станет информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним.

Авансовый платеж за отопление. Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе и является добровольным. Он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Также в КГГА планируют пересмотреть тарифы на отопление.

Киев переходит на е-билеты в транспорте. С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay, на станциях Киевского метрополитена, в приложении Киев Цифровой. В КГГА говорят, что теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе пользующихся льготами.

Проверку автомобилей по VIN-коду упростили. Проверить автомобиль станет проще, поскольку на Едином государственном веб-портале открытых данных станут доступны VIN-коды зарегистрированных транспортных средств. В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска. Сейчас доступна информация о транспортных средствах, которые были зарегистрированы с 1 января 2021 года — свыше 820 тысяч.

Заработал закон о товарных биржах. 1 июля 2021 года вступил в силу новый Закон Украины «О товарных биржах», которым предусмотрены новые нормы и требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке. Это значит, что все стандартизированные товары должны торговаться на биржах, которые прошли процедуру лицензирования в НКЦБФР, в случае их желания в дальнейшем вести деятельность товарной биржи.

Безос покидает пост гендиректора Amazon. Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос ушел с поста гендиректора организации. О том, что Безос покинет пост гендиректора, стало известно еще в феврале. Так, Джефф Безос перейдет на должность исполнительного директора. После двух десятков лет возглавления компании Безос планирует сосредоточиться на других своих проектах, а уже вскоре отправится в космос.

Распродажа от Ryanair. Ирландский лоукостер Ryanair начал летнюю распродажу авиабилетов в европейские города. Акционные билеты можно купить до 7 августа. Акция распространяется на путешествия до октября 2021 года.

По материалам Finance.UA
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