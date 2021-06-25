390 тыс. должников уже арестовали счета без привлечения суда

На сегодня в Едином государственном реестре должников значится 390 755 исполнительных производств, открытых на основании не судебных решений, а так называемой исполнительной нотариальной надписи.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на информацию ЕРБ и ЕГРСР.
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Что это значит? Чтобы ускорить и удешевить процесс взыскания долгов, коллекторы, ломбарды, кредитные организации и некоторые банки все чаще обращаются в обход суда к нотариусам и получают от них исполнительную надпись — документ, которого достаточно, чтобы заблокировать счета неплательщика и наложить арест на его имущество. Сегодня этот вопрос приобретает особую актуальность, поскольку с 6 июля банки начнут автоматически блокировать счета клиентов по требованию сторонних кредиторов.
Однако исполнительную надпись можно обжаловать в суде, и граждане делают это все чаще: в 2018-м году было 2923 отмены исполнительных надписей, в 2020-м — уже 5772, то есть за два года этот показатель увеличился в два раза.
В Опендатаботе отмечают, что если ваши счета арестованы на основании сомнительной исполнительной надписи и вы хотели бы обжаловать ее, то первым делом убедитесь, что:
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Если какое-то из этих условий нарушено, можете отправляться в суд.
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