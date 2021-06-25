Закон о товарных биржах заработал в полную силу

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) обращает внимание участников рынка, что 1 июля 2021 года вступил в силу новый Закон Украины «О товарных биржах», которым предусмотрены новые нормы и требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке.

Об этом Finance.ua сообщили в ведомстве.

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Что это значит? Действующим законодательством предусмотрено, что все стандартизированные товары должны торговаться на биржах, которые прошли процедуру лицензирования в НКЦБФР, в случае их желания в дальнейшем осуществлять деятельность товарной биржи.

Отныне термин «товарная биржа», «оператор организованного рынка», «организованный рынок» и производные от них разрешается использовать в названии лишь юридическим лицам, которые получили соответствующую лицензию о деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах.

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Важно, что лицензированная товарная биржа должна осуществлять мониторинг биржевых торгов и контроль за соблюдением участниками биржевых торгов правил биржи, в том числе с целью предотвращения манипулирования на товарной бирже и инсайдерской торговли.

Напомним, недавно Комиссия впервые выдала Украинской энергетической бирже лицензии на осуществление профессиональной деятельности в соответствии с новыми нормами действующего законодательства.