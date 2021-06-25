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В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долгов

В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долгов

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Раньше эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов.

Полноценно процедура заработает уже с 6 июля.

Как раньше работала система списания долгов. Если кто-то задолжал деньги, в частности алименты, это нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то начинает работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Но это сложная процедура: чтобы арестовать счета, их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка – пакет документов по почте.

При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если раскрыли, то исполнитель снова был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур со счета уже могли снять все деньги.

Что теперь изменится. Во-первых, Национальный банк еще в феврале внес изменения в свои правила: теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

В Министерстве юстиции отметили, что для самого должника здесь тоже есть плюс: исполнитель будет знать, сколько средств на счету, и сможет арестовать только нужную сумму, а не все имеющиеся.

Во-вторых, Минюст утвердил приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде – через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Отметим, для списания средств по-прежнему нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания – она будет автоматизированной.

Какие виды долгов спишут автоматически. Раньше это было возможно только при задолженности за алименты, но теперь процедуру расширили на долги за:

  • жилищно-коммунальные услуги;
  • штрафы (в частности, за нарушение правил дорожного движения);
  • зарплаты.

Как будет происходить процедура списания средств:

  • государственный или частный исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;
  • банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;
  • исполнитель с помощью АСИП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;
  • банки арестовывают средства и извещают об этом исполнителя;
  • исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
  • банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;
  • средства попадают к взыскателю долга.

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По материалам Слово и Дело
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