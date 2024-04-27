Представлен необычный «музыкальный» смартфон от Moondrop — Finance.ua

Представлен необычный «музыкальный» смартфон от Moondrop Сегодня 04:11 — Технологии&Авто

Представлен необычный «музыкальный» смартфон от Moondrop, Фото: Moondrop

Китайский аудиобренд Moondrop представил свой первый смартфон MIAD 01. Выделяют его среди конкурентов необычный дизайн и мощная аудиосистема, способная заменить владельцу Hi-Fi музыкальный проигрыватель.

Об этом пишет Android Authority.

Внутри установлен ЦАП Cirrus Logic MasterHIFI, а снаружи находится не только привычный разъем 3,5 мм, но и балансный на 4,4 мм, чтобы подсоединить к смартфону премиальные наушники и по полной насладиться звучанием.

А для настройки звука предусмотрено отдельное приложение Moondrop Audio Center.

Фото: Moondrop

Смотрится смартфон необычно: пластиковая панель с надписями в киберпанк-стиле, сзади на выступе установлены две камеры и вспышка, а боковые кнопки сделаны в оранжевом цвете.

Впрочем, некоторых может смутить массивный выступ в верхней части корпуса, где расположена вся аудионачинка.

Производитель обещает для смартфона до 27 часов работы от одной зарядки при воспроизведении аудио.

Фото: Moondrop

Весит аппарат 202 г, а работает он на базе «чистого» Android без каких-либо прошивок.

В Китае за Moondrop MIAD 01 просят 2499 юаней (~13 500 грн). Продажи уже стартовали.

УНІАН По материалам:

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