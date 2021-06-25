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Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине

Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине

Проверить машину в Украине станет проще. На Едином государственном веб-портале открытых данных станут доступны VIN-коды зарегистрированных транспортных средств.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Как отмечается, сведения о транспортных средствах и их владельцах — самый популярный набор данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили более 200 тысяч.

Как было раньше. Набор публиковался без VIN-кодов – уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр.

Что изменилось. С 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-коде. Сейчас доступна информация о транспортных средствах, которые были зарегистрированы с 1 января 2021 года — свыше 820 тысяч.

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В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют:

  • идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о ней;
  • проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера или документы;
  • узнать точную дату растаможки авто;
  • понять точное количество предыдущих владельцев, ведь быть вторым или шестым владельцем — это разные вещи.

Вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы.

Справка Finance.ua:

  • Бытует мнение, что украинцы покупают автомобили на много лет, но статистика говорит об обратном: каждый второй автовладелец в Украине не будет держать одну и ту же машину в гараже дольше трех лет.
  • В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 8 800 новых автомобилей, среди которых наибольшее количество продаж получила «Тойота».
  • В Украине теперь можно заказать страховой полис через электронный кабинет водителя.

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По материалам Finance.UA
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