Кабмин упростил проверку автомобилей в Украине

Проверить машину в Украине станет проще. На Едином государственном веб-портале открытых данных станут доступны VIN-коды зарегистрированных транспортных средств.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Как отмечается, сведения о транспортных средствах и их владельцах — самый популярный набор данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз, а загрузили более 200 тысяч.
Как было раньше. Набор публиковался без VIN-кодов – уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр.
Что изменилось. С 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-коде. Сейчас доступна информация о транспортных средствах, которые были зарегистрированы с 1 января 2021 года — свыше 820 тысяч.
В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и год его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту. Данные VIN-кода позволяют:
Вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы.
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