Ryanair устроил летнюю распродажу билетов в Европу

Ирландский лоукостер Ryanair начал летнюю распродажу авиабилетов в европейские города.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

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Сколько действует акция. Акционные билеты можно купить на сайте авиакомпании в течение месяца — до 7 августа. Акция распространяется на путешествия до октября 2021 года.

Цены на билеты в одну сторону из Киева:

Братислава (Словакия) — 7,99 €;

Катовице (Польша) — 8,79 €;

Вена (Австрия) — 9,99 €;

Вильнюс (Литва) — 9,99 €;

Рим (Италия) — 9,99 €;

Катания (Италия) — 9,99 €;

Дублин (Ирландия) — 12,99 €;

Болонья (Италия) – 12,99 €;

Мадрид (Испания) — 15,00 €;

Пафос (Кипр) — 21,69 €;

Афины (Греция) — 28,80 €.

Забронировать билеты на путешествие можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

Отметим, что Ryanair летает в аэропорты Львова, Одессы, Херсона и аэропорт «Борисполь» в Киеве.

В компании Ryanair действуют три базовых тарифа перевозки багажа: Value, Regular и Plus.

Кстати, Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты выбранного рейса. Отменяется сбор за внесение изменений во все новые бронирования, оформленные до 30 июня 2021 года для путешествий до 31 октября 2021 года.

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