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Ryanair устроил летнюю распродажу билетов в Европу

Ryanair устроил летнюю распродажу билетов в Европу

Ирландский лоукостер Ryanair начал летнюю распродажу авиабилетов в европейские города.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

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Сколько действует акция. Акционные билеты можно купить на сайте авиакомпании в течение месяца — до 7 августа. Акция распространяется на путешествия до октября 2021 года.

Цены на билеты в одну сторону из Киева:

  • Братислава (Словакия) — 7,99 €;
  • Катовице (Польша) — 8,79 €;
  • Вена (Австрия) — 9,99 €;
  • Вильнюс (Литва) — 9,99 €;
  • Рим (Италия) — 9,99 €;
  • Катания (Италия) — 9,99 €;
  • Дублин (Ирландия) — 12,99 €;
  • Болонья (Италия) – 12,99 €;
  • Мадрид (Испания) — 15,00 €;
  • Пафос (Кипр) — 21,69 €;
  • Афины (Греция) — 28,80 €.

Забронировать билеты на путешествие можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • Отметим, что Ryanair летает в аэропорты Львова, Одессы, Херсона и аэропорт «Борисполь» в Киеве.
  • В компании Ryanair действуют три базовых тарифа перевозки багажа: Value, Regular и Plus.
  • Кстати, Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты выбранного рейса. Отменяется сбор за внесение изменений во все новые бронирования, оформленные до 30 июня 2021 года для путешествий до 31 октября 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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