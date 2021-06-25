Ryanair устроил летнюю распродажу билетов в Европу

Ирландский лоукостер Ryanair начал летнюю распродажу авиабилетов в европейские города.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
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Сколько действует акция. Акционные билеты можно купить на сайте авиакомпании в течение месяца — до 7 августа. Акция распространяется на путешествия до октября 2021 года.
Цены на билеты в одну сторону из Киева:
Забронировать билеты на путешествие можно по ссылке.
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