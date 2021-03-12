Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты рейса

Международный лоукостер Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты выбранного рейса.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Что меняется:

отменяется сбор за внесение изменений во все новые бронирования, оформленные до 30 июня 2021 года для путешествий до 31 октября 2021 года;

можно внести до двух изменений в бронирование.

Предложение “бесплатное внесение изменений в бронирование” применяется к бронированиям, оформленным после 10 июня 2020 г.

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“Чтобы воспользоваться им, вы должны изменить бронирование по крайней мере за 7 дней до дат вылета по расписанию первоначального билета. Может применяться разница в тарифах билета и услуг”, – поясняют в компании.

За любые изменения, внесенные в течение 7 дней до даты вылета по расписанию первоначального билета, взимается стандартный сбор за изменение рейса, указанный в Таблице сборов.

За что нужно будет доплатить:

если тариф, связанный с новыми датами рейса, выше тарифа, связанного с начальными датами рейса, клиент должен оплатить разницу между первоначальным и новым тарифом;

за все изменения имени взимается стандартный сбор за смену имени, указанный в таблице сборов;