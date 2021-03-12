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Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты рейса

Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты рейса

Международный лоукостер Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты выбранного рейса.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Что меняется:

  • отменяется сбор за внесение изменений во все новые бронирования, оформленные до 30 июня 2021 года для путешествий до 31 октября 2021 года;
  • можно внести до двух изменений в бронирование.

Предложение “бесплатное внесение изменений в бронирование” применяется к бронированиям, оформленным после 10 июня 2020 г.

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“Чтобы воспользоваться им, вы должны изменить бронирование по крайней мере за 7 дней до дат вылета по расписанию первоначального билета. Может применяться разница в тарифах билета и услуг”, – поясняют в компании.

За любые изменения, внесенные в течение 7 дней до даты вылета по расписанию первоначального билета, взимается стандартный сбор за изменение рейса, указанный в Таблице сборов.

За что нужно будет доплатить:

  • если тариф, связанный с новыми датами рейса, выше тарифа, связанного с начальными датами рейса, клиент должен оплатить разницу между первоначальным и новым тарифом;
  • за все изменения имени взимается стандартный сбор за смену имени, указанный в таблице сборов;
  • в первоначальное бронирование бесплатно можно вносить до двух изменений в даты рейсов в один или оба конца, полетные сегменты или маршрут. Дальнейшие изменения (сверх вышеупомянутых двух бесплатных) разрешаются, но они могут подпадать под действие правил изменения рейсов, согласно статье 3.1.5 Общих положений и условий перевозки, в зависимости от ситуации. Если вы уже совершили изначально забронированный рейс в один конец, по желанию вы все равно можете внести одно изменение в дату обратного рейса.

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По материалам Finance.UA
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