Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты рейса

Международный лоукостер Ryanair продлил срок бесплатного изменения даты выбранного рейса.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Что меняется:
Предложение “бесплатное внесение изменений в бронирование” применяется к бронированиям, оформленным после 10 июня 2020 г.
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“Чтобы воспользоваться им, вы должны изменить бронирование по крайней мере за 7 дней до дат вылета по расписанию первоначального билета. Может применяться разница в тарифах билета и услуг”, – поясняют в компании.
За любые изменения, внесенные в течение 7 дней до даты вылета по расписанию первоначального билета, взимается стандартный сбор за изменение рейса, указанный в Таблице сборов.
За что нужно будет доплатить:
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