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Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд

Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд

С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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«Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте», — сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой.

Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе пользующихся льготами. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

«Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину — улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города», — добавили в КГГА.

По материалам Finance.UA
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