Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд

С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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«Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте», — сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой.

Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе пользующихся льготами. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

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«Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину — улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города», — добавили в КГГА.