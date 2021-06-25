Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд

С 14 июля окончательно выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.
«Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте», — сказано в сообщении.
Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:
Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе пользующихся льготами. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы.
«Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину — улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города», — добавили в КГГА.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сербия и Венгрия построили газопровод в обход УкраиныВчера, 11:14 - 1985 22
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — СмелянскийВчера, 12:30 - 2146 12
В Минэнергетики придумали, чем загрузить ГТС после реконструкции энергетического сектора УкраиныВчера, 13:20 - 1249 8
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 1813 5
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9248 5
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9248 5
Последние три месяца коллекторы действуют по принципу «выбить всё со всех» — экспертВчера, 20:26 - 4744 2
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — СмелянскийВчера, 12:30 - 2146 12
Сербия и Венгрия построили газопровод в обход УкраиныВчера, 11:14 - 1985 22
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 1813 5
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1272 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 610 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1239
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2269 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1995 10