Основатель Amazon Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос ушел с поста гендиректора организации. После двух десятков лет возглавления компании Безос планирует сосредоточиться на других своих проектах, а уже вскоре отправится в космос.

Об этом пишет CNN.

О том, что Безос покинет пост гендиректора, стало известно еще в феврале. Так, Джефф Безос перейдет на должность исполнительного директора, а его место займет Энди Ясси, руководитель Amazon Web Services.

В февральском заявлении Безос отметил, что теперь сосредоточит свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах компании.

«Amazon стал тем, чем он является, благодаря изобретениям. Вместе мы делали сумасшедшие вещи, чтобы потом сделать их обычными. Мы стали пионерами в области отзывов клиентов, персонализированных рекомендаций, безумно быстрой доставки. Люди начали зевать. И этот зевок — самый большой комплимент, который может получить изобретатель», ㅡ заявил он.

Глобальный аналитик технологий компании Nucleus Research Даниэль Элман отметил, что хоть Безос и отошел от упраления компанией, он, вероятно, все еще будет принимать участие в ее работе.

«Он сможет сосредоточиться на общих инициативах и новых продуктах и услугах. Его навыки обнаруживать ценные возможности, отбрасывая шум, нельзя преувеличить… Поэтому для Amazon было бы целесообразно освободить его от операционных задач, чтобы максимизировать эту область», — сказал Элман.

Теперь миллиардер сможет больше внимания уделять своей космической компании Blue Origin. Уже 20 июля он планирует полететь в космос на корабле New Shepard. Вместе с ним летит его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и неизвестный благодетель, который приобрел билет на аукционе за 28 миллионов долларов.

Для Blue Origin это станет первым суборбитальным обзорным полетом для космических туристов на корабле New Shepard. Всего в нем смогут принять участие шесть человек.