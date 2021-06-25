Основатель Amazon Джефф Безос ушел с поста гендиректора компании

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос ушел с поста гендиректора организации. После двух десятков лет возглавления компании Безос планирует сосредоточиться на других своих проектах, а уже вскоре отправится в космос.
Об этом пишет CNN.
О том, что Безос покинет пост гендиректора, стало известно еще в феврале. Так, Джефф Безос перейдет на должность исполнительного директора, а его место займет Энди Ясси, руководитель Amazon Web Services.
В февральском заявлении Безос отметил, что теперь сосредоточит свою энергию и внимание на новых продуктах и инициативах компании.
«Amazon стал тем, чем он является, благодаря изобретениям. Вместе мы делали сумасшедшие вещи, чтобы потом сделать их обычными. Мы стали пионерами в области отзывов клиентов, персонализированных рекомендаций, безумно быстрой доставки. Люди начали зевать. И этот зевок — самый большой комплимент, который может получить изобретатель», ㅡ заявил он.
Глобальный аналитик технологий компании Nucleus Research Даниэль Элман отметил, что хоть Безос и отошел от упраления компанией, он, вероятно, все еще будет принимать участие в ее работе.
«Он сможет сосредоточиться на общих инициативах и новых продуктах и услугах. Его навыки обнаруживать ценные возможности, отбрасывая шум, нельзя преувеличить… Поэтому для Amazon было бы целесообразно освободить его от операционных задач, чтобы максимизировать эту область», — сказал Элман.
Теперь миллиардер сможет больше внимания уделять своей космической компании Blue Origin. Уже 20 июля он планирует полететь в космос на корабле New Shepard. Вместе с ним летит его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и неизвестный благодетель, который приобрел билет на аукционе за 28 миллионов долларов.
Для Blue Origin это станет первым суборбитальным обзорным полетом для космических туристов на корабле New Shepard. Всего в нем смогут принять участие шесть человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сербия и Венгрия построили газопровод в обход УкраиныВчера, 11:14 - 2011 22
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — СмелянскийВчера, 12:30 - 2171 12
В Минэнергетики придумали, чем загрузить ГТС после реконструкции энергетического сектора УкраиныВчера, 13:20 - 1273 8
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 1855 5
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9280 5
В Минсоцполитики назвали размеры жилищных субсидий после их переназначенияВчера, 16:00 - 9280 5
Последние три месяца коллекторы действуют по принципу «выбить всё со всех» — экспертВчера, 20:26 - 4781 2
В Укрпоште есть почтальоны, которые зарабатывают больше $1000 — СмелянскийВчера, 12:30 - 2171 12
Сербия и Венгрия построили газопровод в обход УкраиныВчера, 11:14 - 2011 22
Европейские хранилища стоят полупустые, до отопительного сезона их заполнить уже не успеютВчера, 13:46 - 1855 5
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1272 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 610 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1239
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2269 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1995 10