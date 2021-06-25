Киев вводит авансовый платеж за отопление

Киевские власти вводят рекомендованный авансовый платеж за отопление. Такая система была раньше, когда платежи за отопление были равномерно распределены на весь год.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

Что это значит. Определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен по желанию в летний период.

По словам чиновника, это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными и уменьшит нагрузку на потребителей.

«Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, — заявил Пантелеев.

Директор СП “Энергосбыт” КП “Киевтеплоэнерго” Константин Лопатин заявил, что в платежках за июнь киевлянам предложен рекомендованный авансовый платеж.

“Этот авансовый платеж является полностью добровольным, он рассчитан как средневзвешенный по городу. Стоимость отопления за предыдущий сезон разбита на части по 30% и составляет около 10 гривен на квадратный метр отапливаемой площади. Этот платеж указан отдельной строкой в платежном документе”, – сообщил он.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий – нет.

«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», – сказал он.

Напомним, Министерство развития общин и территорий разработало проект постановления, который предусматривает внесение изменений в порядки формирования тарифов на тепловую энергию и водоснабжение.

Справка Finance.ua:

Ранее Министерство экономики обнародовало «Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022−2024 годы», который Кабинет Министров одобрил в конце мая. В нем говорится о значительном повышении коммунальных тарифов.

Согласно прогнозу, в 2021 году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%, в 2022 году — еще на 6%, в 2023 и 2024 годах — еще на 5%.