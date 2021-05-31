День финансов: рост «минималки» до 7,6 тыс. грн и «плюс» к пенсии для работающих пенсионеров

В пятницу, 4 июня, о привычном: недвижимости, пенсиях, зарплатах и ценах на газ.

НДС и «вторичка». Вчера мы писали о том, что Кабмин внес в ВР законопроект, которым предлагается облагать НДС сделки по продаже вновь построенных квартир или домов. Сегодня министр финансов Сергей Марченко объяснил, что норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, которые имеют бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создают неконкурентные условия для застройщиков, потому что не платят НДС.

Цены на газ в июне. Газоснабжающие компании уже опубликовали свежие ценники на голубое топливо. Большинство компаний установили годовые цены до 9 грн за кубометр. А самый распространенный годовой ценник на газ в июне – 7,98-7,99 грн за кубометр. Еще более 20 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.

Банкомат не вернул карту. Что делать? Если случилось так, что вы вставили карту в банкомат, а он её съел, то первое, что необходимо сделать – это в течение нескольких секунд подержать кнопку «Отмена». Иногда это помогает – и банкомат возвращает карту. Если же это не сработало, то придется его хорошенечко стукнуть.



Мы, конечно же, шутим. Это не поможет! В таком случае лучше звонить в банк, которому принадлежит банкомат. Если банкомат находится в здании банка, стоит обратиться к сотрудникам. По этой ссылке мы в деталях рассказываем, что делать, если карту не вернул банкомат вашего или другого банка.

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Апрельское повышение пенсий. В Пенсионном фонде сообщили, что с 1 апреля провели перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

В Минсоцполитики также добавили, что планируют повысить пенсии военнослужащим. Есть четыре варианта.

Законопроект об э-резидентстве. Финансовый комитет ВР рекомендовал принять в первом чтении законопроект №5270 об э-резидентстве. Как отметил автор законопроекта Ярослав Железняк, э-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов «перевести» свой бизнес в Украину, физически оставаясь в своей стране. По его словам, все делается очень легко: ІТ-шник проходит проверку безопасности и регистрирует ФЛП в Украине онлайн через «Дія». Доходы получает на счета в украинских банках и в Украине же платит с них налоги.

«Минималка» и бюджетная декларация. Согласно бюджетной декларации, которую одобрил Кабмин, минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. С декабря 2021-го «минималка» увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го — всего до 6,7 тыс. грн. С 1 января 2023 года до 7176 грн, а с 1 января 2024 года — до 7665 грн.

Госстат отмечает, что среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 года составляла 11 670 гривен, это 82,2% от зарплаты мужчин – 14 191 гривен.

#трохиреклами. Полезно тем, кто работает с банковскими картами. 💳 В Украине работают десятки тысяч организаций, которые напрямую взаимодействуют с данными клиентских платежных карт. При этом прохождение сертификации по стандарту PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт) может для организации занимать несколько лет. На помощь приходит GigaGroup.

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