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Зарплаты мужчин в Украине на 18% выше, чем у женщин

Зарплаты мужчин в Украине на 18% выше, чем у женщин

Среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 года составляла 11 70 гривен. Зарплата женщин составляла 82,2% от зарплаты мужчин (14 91 гривен).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам. Данные предыдущих кварталов свидетельствуют, что:

  • в IV квартале 2020 года зарплата женщин была 11 558 гривен или 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн);
  • в III квартале 2020 года – 10 409 грн или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн);
  • во II квартале 2020 года 9 740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн);
  • в I квартале 2020 года 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн).

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2021 года составила 13 543 гривны.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине составляет 3031,32 грн. Это на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.
  • Украинское законодательство защищает права всех работающих женщин, особенно это касается беременных. Что надо знать о защите прав женщин в трудовом законодательстве – читайте по ссылке.
  • 2 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3515, которым предлагается изменить подход к расчету прожиточного минимума.

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По материалам Finance.UA
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