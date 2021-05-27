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Изменение подхода к расчету прожиточного минимума: Рада приняла за основу законопроект

Изменение подхода к расчету прожиточного минимума: Рада приняла за основу законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Такое решение поддержали 253 нардепа.

Рада, в частности, рассматривала законопроекты № 3515 Галины Третьяковой и № 3515−1 Натальи Королевской.

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«У нас в комитете рассматривалось 15 законопроектов, которые касались прожиточного минимума. Хочу также заметить, что правительство Гончарука тоже внесло законопроект № 2720, который и объединился в законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, и стал его частью. Законопроект № 2720 отвязывал прожиточный минимум от многих величин в нашем законодательстве.
Относительно структуры законопроекта № 3515: он состоит из 4 частей. Первое — это отвязка прожиточного минимума, второе — методология, третье — каким образом будет определяться зарплата, если мы отвяжем прожиточный минимум от кратности зарплат. И четвертое — это трансформация, как мы должны наконец достичь того прожиточного минимума, который реально должен быть в Украине», — сказала председатель комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, представляя законопроект.

По ее словам, принятие этого законопроекта позволит создать предпосылки для установления прожиточного минимума в таком размере, который «реально сможет обеспечить удовлетворение основных потребностей человека в современных социально-экономических условиях, способствовать повышению уровня материального обеспечения уязвимых категорий населения страны, для которых пенсии или социальные пособия — основной источник существования».

В частности, в Раде предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека.

«Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года», — говорится также в пояснительной записке.

Документом предлагают следующее процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате (не менее):

  • в 2021 году — 40%;
  • в 2022 году — 41%;
  • в 2023 году — 42%;
  • в 2024 году — 43%;
  • в 2025 году — 44%;
  • в 2026 году — 45%;
  • в 2027 году — 46%;
  • в 2028 году — 47%;
  • в 2029 году — 48%;
  • в 2030 году — 49%;
  • в 2031 году — 50%.

«Если фактический размер прожиточного минимума в течение 3 месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин на основе мониторинга выполнения государственного бюджета Украины должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума», — говорится в документе.

При этом, соцпомощь малообеспеченным предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о госбюджете.

Альтернативный законопроект № 3515−1 Натальи Королевской, который зарегистрировали в июне 2020 года, предлагает установить, что прожиточный минимум определяется Кабмином на основе утвержденных набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг и предложения по его стоимостной величине подаются в проекте закона о госбюджете на соответствующий год.

Документ предлагает ввести в закон норму, что прожиточный минимум на одно лицо, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, ежегодно утверждается Верховной Радой в законе о госбюджете на соответствующий год, не может быть меньше прогнозируемый фактический размер прожиточного минимума.

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По материалам Економічна Правда
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