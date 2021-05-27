Изменение подхода к расчету прожиточного минимума: Рада приняла за основу законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3515 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.
Такое решение поддержали 253 нардепа.
Рада, в частности, рассматривала законопроекты № 3515 Галины Третьяковой и № 3515−1 Натальи Королевской.
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«У нас в комитете рассматривалось 15 законопроектов, которые касались прожиточного минимума. Хочу также заметить, что правительство Гончарука тоже внесло законопроект № 2720, который и объединился в законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, и стал его частью. Законопроект № 2720 отвязывал прожиточный минимум от многих величин в нашем законодательстве.
Относительно структуры законопроекта № 3515: он состоит из 4 частей. Первое — это отвязка прожиточного минимума, второе — методология, третье — каким образом будет определяться зарплата, если мы отвяжем прожиточный минимум от кратности зарплат. И четвертое — это трансформация, как мы должны наконец достичь того прожиточного минимума, который реально должен быть в Украине», — сказала председатель комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, представляя законопроект.
По ее словам, принятие этого законопроекта позволит создать предпосылки для установления прожиточного минимума в таком размере, который «реально сможет обеспечить удовлетворение основных потребностей человека в современных социально-экономических условиях, способствовать повышению уровня материального обеспечения уязвимых категорий населения страны, для которых пенсии или социальные пособия — основной источник существования».
В частности, в Раде предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека.
«Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года», — говорится также в пояснительной записке.
Документом предлагают следующее процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате (не менее):
«Если фактический размер прожиточного минимума в течение 3 месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин на основе мониторинга выполнения государственного бюджета Украины должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума», — говорится в документе.
При этом, соцпомощь малообеспеченным предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о госбюджете.
Альтернативный законопроект № 3515−1 Натальи Королевской, который зарегистрировали в июне 2020 года, предлагает установить, что прожиточный минимум определяется Кабмином на основе утвержденных набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг и предложения по его стоимостной величине подаются в проекте закона о госбюджете на соответствующий год.
Документ предлагает ввести в закон норму, что прожиточный минимум на одно лицо, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, ежегодно утверждается Верховной Радой в законе о госбюджете на соответствующий год, не может быть меньше прогнозируемый фактический размер прожиточного минимума.
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