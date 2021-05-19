0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)

Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)

Украинское законодательство защищает права всех работающих женщин, особенно это касается беременных.

Об этом информирует Минюст.

Работа в ночное время. Ночные смены – очередное табу, за исключением тех отраслей, где это вызвано особой необходимостью и разрешается в качестве временной меры.

На какие виды работ запрещено привлекать беременных. Беременность – это особые потребности и особые условия труда. Беременных категорически запрещено привлекать к сверхурочным работам, работам в выходные дни и, конечно же, в ночное время. Кроме этого, разрешается направлять их (а еще – женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет) в командировку.

При каких условиях возможен переход беременной на облегченные условия труда. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на другую работу, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. Такой переход происходит с сохранением среднего заработка по прежней работе.

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соответствии с медицинским заключением, другой работы, более легкой и исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, ее должны освободить от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет предприятия, учреждения или организации.

Где защитить свои трудовые права: В зависимости от степени нарушения трудовых прав, следует обращаться в:

  • государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым;
  • органы местного самоуправления и к их должностным лицам;
  • к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека;
  • в суд;
  • Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в случае (если внутренние средства правовой защиты исчерпаны или если применение таких средств неоправданно затягивается).

🧾 Читайте важные советы, которые вам пригодятся, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.