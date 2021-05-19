Особенности защиты прав женщин: что запрещается (инфографика)

Украинское законодательство защищает права всех работающих женщин, особенно это касается беременных.

Об этом информирует Минюст.

Работа в ночное время. Ночные смены – очередное табу, за исключением тех отраслей, где это вызвано особой необходимостью и разрешается в качестве временной меры.

На какие виды работ запрещено привлекать беременных. Беременность – это особые потребности и особые условия труда. Беременных категорически запрещено привлекать к сверхурочным работам, работам в выходные дни и, конечно же, в ночное время. Кроме этого, разрешается направлять их (а еще – женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет) в командировку.

При каких условиях возможен переход беременной на облегченные условия труда. Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо они переводятся на другую работу, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов. Такой переход происходит с сохранением среднего заработка по прежней работе.

До решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соответствии с медицинским заключением, другой работы, более легкой и исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, ее должны освободить от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет предприятия, учреждения или организации.

Где защитить свои трудовые права: В зависимости от степени нарушения трудовых прав, следует обращаться в:

государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым;

органы местного самоуправления и к их должностным лицам;

к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека;

в суд;

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в случае (если внутренние средства правовой защиты исчерпаны или если применение таких средств неоправданно затягивается).

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