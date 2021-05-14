Средняя пенсия у женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин (инфографика)

В 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине составляет 3031,32 грн. Это на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.

Об этом свидетельствует аналитика Opendatabot.

«Средний» показатель не означает «основной». На самом деле пенсию в размере 3001-4000 грн получают всего около 19,2% людей. У большинства же украинских пенсионеров ситуация хуже: 38,8% от их общего количества получают 2001-3000 грн (примерно $72-108). В то время как пенсии более 10 000 грн – только у 3,8%.

Какие пенсии получают:

более 10 000 грн – 419 022 человека, 3.8%;

5001-10 000 грн – 1 457 878, 13.2%;

4001-5000 грн – 1 004 321, 9.1%;

3001-4000 грн – 2123 774, 19.2%;

2001-3000 грн – 4 287 088, 38.8%;

менее 2000 грн – 1 760 766, 15.9%.

По информации Пенсионного фонда, на сегодня в Украине более 11 млн пенсионеров.

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“С 2019 года обсуждается проект «Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», но Рада пока не спешит его одобрять: в апреле 2021-го закон был отправлен на доработку”, – говорится в сообщении Opendatabot.

Напомним, новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисление 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физических лиц – с 18% до 16%.

Справка Finance.ua:

Общественная организация CASE Украина создала пенсионный калькулятор для расчета ориентировочного размера пенсии от государства и суммы альтернативного дохода, который украинцы могли бы получать, если бы сами распоряжались Единым социальным взносом ( ЕСВ ).

В Украине около 1 миллиона застрахованных лиц пользуются системой добровольных негосударственных пенсионных накоплений.

В 2021 году прогнозируемо пенсии повысят около 10 миллионам украинцев. Однако будут и те, кому они, наоборот, уменьшат, принимая во внимание закон, регулирующий пенсионные выплаты.

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