Средняя пенсия у женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин (инфографика)

В 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине составляет 3031,32 грн. Это на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.
Об этом свидетельствует аналитика Opendatabot.
«Средний» показатель не означает «основной». На самом деле пенсию в размере 3001-4000 грн получают всего около 19,2% людей. У большинства же украинских пенсионеров ситуация хуже: 38,8% от их общего количества получают 2001-3000 грн (примерно $72-108). В то время как пенсии более 10 000 грн – только у 3,8%.
Какие пенсии получают:
По информации Пенсионного фонда, на сегодня в Украине более 11 млн пенсионеров.
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“С 2019 года обсуждается проект «Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», но Рада пока не спешит его одобрять: в апреле 2021-го закон был отправлен на доработку”, – говорится в сообщении Opendatabot.
Напомним, новая концепция накопительного уровня пенсионной системы предусматривает отчисление 2% зарплаты сотрудника на специальные небюджетные счета в Казначейство параллельно со снижением ЕСВ с 22% до 20%, налога на доходы физических лиц – с 18% до 16%.
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