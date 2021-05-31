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Военнослужащим планируют повысить пенсии – Лазебная

Военнослужащим планируют повысить пенсии – Лазебная

Министерство социальной политики, Министерство обороны и Министерство внутренних дел разрабатывают решения для повышения пенсий военнослужащим. Есть четыре варианта.

Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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«Мы будем вместе с Минобороны и МВД нарабатывать решения. У нас есть четыре варианта, как сделать перерасчет пенсий военнослужащим. Они дорогие, от 40 до 60 млрд грн, и нам нужно будет договариваться, чтобы найти ресурс», — заявила она.

По ее словам, полмиллиона пенсионеров-военнослужащих ждут справедливых пенсий. Лазебная отметила, что сейчас они могли бы получать пенсии выше на 30%.

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«Если бы не отменили индексацию в 2017 году, военнослужащие уже получали бы на 30% больше», — заявила министр.

Отметим, по состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии составляет 3 725 грн.

По материалам Факты и комментарии
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