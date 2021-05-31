Цены на газ в июне пересчитали для всех украинцев: список тарифов

Газоснабжающие компании уже опубликовали свежие ценники на голубое топливо: месячное предложение – на июнь, а также годовое базовое – ее, напомним, компании могут пересматривать только в сторону уменьшения.

Об этом сообщает портал ГазПравда.

Самые низкие базовые годовые цены предложили Агросинтез Трейдинг по цене 7,80 грн за кубометр, Эвода Трейд КП Луцкводоканал по цене 7,88 грн за кубометр, Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт по цене 7,89 грн за кубометр, а также ГК Нафтогаз Украины по цене 7,96 грн за кубометр.

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В целом большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр. А самый распространенный годовой ценник на газ в июне – 7,98-7,99 грн за кубометр.

Еще более 20 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.

Цены на месяц. Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июнь, колеблются от 7,80 и до 12 грн за кубометр.

«Как видим, ожидаемого сезонного снижения цен на газ не произошло. Напротив, из-за рекордно низкого предложения, спровоцированного Газпромом, который не спешит продавать свой газ, цены на европейских газовых хабах достаточно высоки. Соответственно, такие же тенденции и в Украине. Средневзвешенная цена на природный газ по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже по состоянию на 27.05.2021 г. на июнь составила более 12,1 грн за кубометр», – напомнила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.

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Напомним, что с мая 2021 года по апрель 2022 года в Украине как базовая действует именно годовая цена. Именно на нее автоматически перевели потребителей. В то же время по желанию люди могут выбрать и другие тарифные планы: месячные или сезонные.

В таблице по ссылке можно сравнить годовые и месячные предложения по состоянию на 28 мая.