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ПФУ назвал средний размер апрельского повышения пенсий

ПФУ назвал средний размер апрельского повышения пенсий

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля. В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«После получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года органами Пенсионного фонда Украины с 1 апреля проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“», — сказано в сообщении.

Кому пересчитали пенсии. Перерасчет проведен лицам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа или менее чем 24 месяца страхового стажа, при условии, что после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло менее чем два года.

Пересчитаны пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

Перерасчет проведен без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда Украины.

В июне, кроме пересчитанной пенсии, будет выплачена доплата за апрель и май 2021 года.


Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении № 277 от 29 марта 2021 года.
  • Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев.
  • Общественная организация CASE Украина создала пенсионный калькулятор для ориентировочного расчета размера пенсии от государства и суммы дополнительного дохода, который украинцы могли бы получать, если бы сами распоряжались Единым социальным взносом (ЕСВ).

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По материалам Finance.UA
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