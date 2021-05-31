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В Украине могут ввести НДС на продажу новостроек

В Украине могут ввести НДС на продажу новостроек

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) сделки по продаже вновь построенных квартир или домов.

Соответствующий Проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» № 5600 зарегистрирован в ВР 2 июня. Его инициатором указан премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, согласно пояснительной записке, проект закона вводит налогообложение НДС первой поставки жилья. То есть сделки по продаже вновь построенных квартир или домов теперь будут с НДС.

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В части налога на добавленную стоимость предлагают расширить базу налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилого фонда), кроме жилья, которое строится за бюджетные средства (равные условия ведения бизнеса для всех участников рынка жилья, учитывая, что в условиях рыночной экономики цены на жилье формируются с учетом спроса и предложения.

Кроме того, документ предлагает ввести налогообложение налогом на доходы физических лиц — НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Законопроект предусматривает, что почти все его положения вступают в силу с 1 июля 2021 года.

По материалам Finance.UA
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