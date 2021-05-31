Банкомат не вернул карту - что делать

Вы вставили карту в банкомат, чтобы провести операции, а вместо этого он ее просто съел.

Как действовать в такой ситуации, рассказывает ФинКульт.

Шаги, которые нужно предпринимать в первую очередь:

первое, что стоит попробовать — это принудительная отмена операции. Нажмите и в течение нескольких секунд подержите кнопку «Отмена». Иногда это помогает, и банкомат возвращает карту;

оставайтесь у банкомата в течение ближайших 20 минут, поскольку через некоторое время он может возобновить работу;

если банкомат так и не вернул вам карту, придется звонить в банк, которому принадлежит банкомат. На самом устройстве, как правило, есть название банка и контактный телефон. Если банкомат находится в здании банка, обратитесь к сотрудникам.

Если карту не вернул банкомат вашего банка:

сообщите по телефону о случившемся, назовите свои данные и данные карты, а также при необходимости ответьте на контрольный вопрос. Сотрудник банка расскажет что нужно делать;

заблокируйте карту. Это необязательный, но рекомендуемый шаг, особенно если карта исчезла из-за неисправности банкомата. Так вы точно будете уверены, что вашими деньгами не воспользуется посторонний человек.

Если карту не вернул банкомат другого банка:

в первую очередь позвоните в банк, который обслуживает банкомат, и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту;

затем обратитесь в банк, выдавший вам карту, и сообщите о случившемся;

обязательно заблокируйте карту. Узнайте у своего банка о выпуске дополнительной карты.

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