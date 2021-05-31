Банкомат не вернул карту - что делать

Вы вставили карту в банкомат, чтобы провести операции, а вместо этого он ее просто съел.
Как действовать в такой ситуации, рассказывает ФинКульт.
Шаги, которые нужно предпринимать в первую очередь:
Если карту не вернул банкомат вашего банка:
Если карту не вернул банкомат другого банка:
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