Марченко рассказал о законопроекте, снимающем налоговые льготы для продавцов квартир на «вторичке»

Законопроект № 5600 с поправками в Налоговый кодекс по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный») предлагает отмену льгот по уплате НДС для субъектов хозяйствования, которые занимаются перепродажей квартир на вторичном рынке.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил министр финансов Сергей Марченко.
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«Норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, которые имеют бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создают неконкурентные условия для застройщиков, потому что не платят НДС. Эта норма не касается физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС», — пояснил Марченко.
Он добавил, что указанная норма не повлияет на цены на жилье.
В то же время первая продажа нового жилья продолжит облагаться НДС. Также сохраняется льгота для первой продажи доступного жилья и строящегося жилья за государственные средства.
По словам Марченко, предусмотренное законопроектом увеличение ставки на доход физлиц до 18% касается только доходов, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного года.
«Эта норма не касается рядовых граждан. Продажа трех и более объектов недвижимости за год — это бизнес», — уточнил он.
При этом действующие ставки НДФЛ для продажи в течение года первого объекта недвижимости (0%) и второго (5%) остаются без изменений.
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