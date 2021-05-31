Бюджетная декларация. Минимальная зарплата за три года увеличится до 7,6 тыс. грн

В Украине минимальная зарплата за три года увеличится с 6 до 7,6 тыс. грн. В следующем году повышение составит всего 200 грн. Так, с декабря минималка в 2021-м увеличится до 6,5 тыс. грн, а с октября 2022-го — всего до 6,7 тыс. грн.
Об этом говорится в утвержденной бюджетной резолюции.
«Минималка» будет расти по такому графику:
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На 2022-й год расходы на оплату труда работников бюджетной сферы рассчитаны с учетом прогнозного размера должностного оклада работника и «минималки» на уровне 2021 года. То есть ощутимой прибавки ожидать не стоит.
«Правительство будет направлять усилия на изменение подходов к формированию фондов оплаты труда, денежного обеспечения и судейского вознаграждения, в частности, путем „отвязки“ размеров должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц», — говорится в документе.
Напомним, в Украине увеличение «минималки» перенесли с июля на декабрь. Только в последний день месяца минимальная зарплата вырастет на 500 грн — до 6500 грн. «Минималка» должна быть на уровне 60−66% от медианной зарплаты, говорится в результатах исследования, которое провели по требованию правительства Великобритании. Если использовать вычисленную зависимость, то украинцы должны получать не менее 8−9 тыс. грн.
С тем, что исправить ситуацию без кардинального повышения минималки невозможно, соглашается и ученый, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Национальной академии наук Людмила Черенько.
«То, что может помочь, это кардинальное повышение минимальной зарплаты. Мы видели результат от повышения минималки в 2017-м. Тогда росли все показатели, это был просто водораздел. Получили шикарный результат. Все пошло вверх. Как именно повышать, нужно обсуждать. Это сложный вопрос», — рассказывает Черенько.
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