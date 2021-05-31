Законопроект об э-резидентстве: что нужно знать

Финансовый комитет ВР рекомендовал принять в первом чтении законопроект №5270 об э-резидентстве.

Как отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, законопроект позволит э-резидентам регистрироваться как ФЛП и платить налоги в Украине без необходимости пребывания в нашей стране.

Как отметил автор законопроекта Ярослав Железняк, э-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов «перевести» свой бизнес в Украину, физически оставаясь в своей стране. Э-резидентство будет работать следующем образом:

э-резидент онлайн регистрирует ФЛП через «Дія»;

через «Дія»; открывает счета в украинских банках, на которые и получает доход;

платит налог с дохода в Украине.

«Все делается очень легко. ІТ-шник проходит проверку безопасности и регистрирует ФЛП в Украине онлайн через «Дія». Доходы получает на счета в украинских банках, и в Украине же платит с них налоги. Расчеты исключительно в безналичной форме», — написал Железняк.

При этом проектом закона также предлагается норма, согласно которой э-резидент-предприниматель может вести исключительно такие виды деятельности:

Издание компьютерных игр (58.21 КВЭД );

); Издание другого программного обеспечения (58.29 КВЭД );

); Компьютерное программирование (62.01 КВЭД );

); Другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем (62.09 КВЭД );

); Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность (63.11 КВЭД ).

По задумке авторов, законопроект должен привлечь новые инвестиции в Украину и наполнить госбюджет за счет э-резидентов.

«Принятие законопроекта обеспечит установление благоприятных условий для ведения бизнеса э-резидентами в Украине, что создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета, путем наполнения его за счет налогов, уплачиваемых э-резидентами», — сказано в пояснительной записке.

Справка Finance.ua:

По данным сайта по поиску работы для ІТ-специалистов Djinni, сейчас в Украине ищут работу 16 тысяч специалистов, в то время как актуальных вакансий — 21 тысяча. Дефицит составляет 5 тыс. работников.

Парламентский комитет дорабатывает ко второму чтению законопроект о Дія.City, который предусматривает специальный налоговый режим для IT-отрасли.

В этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $3900, а мужчин – $6550. По сравнению с прошлым годом сохранилась разница в 40% в пользу мужчин: тогда зарплаты были на уровне $3000 и $5000 соответственно.

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