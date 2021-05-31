Законопроект об э-резидентстве: что нужно знать

Финансовый комитет ВР рекомендовал принять в первом чтении законопроект №5270 об э-резидентстве.
Как отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, законопроект позволит э-резидентам регистрироваться как ФЛП и платить налоги в Украине без необходимости пребывания в нашей стране.
Как отметил автор законопроекта Ярослав Железняк, э-резидентство позволит ІТ-специалистам в несколько кликов «перевести» свой бизнес в Украину, физически оставаясь в своей стране. Э-резидентство будет работать следующем образом:
«Все делается очень легко. ІТ-шник проходит проверку безопасности и регистрирует ФЛП в Украине онлайн через «Дія». Доходы получает на счета в украинских банках, и в Украине же платит с них налоги. Расчеты исключительно в безналичной форме», — написал Железняк.
При этом проектом закона также предлагается норма, согласно которой э-резидент-предприниматель может вести исключительно такие виды деятельности:
По задумке авторов, законопроект должен привлечь новые инвестиции в Украину и наполнить госбюджет за счет э-резидентов.
«Принятие законопроекта обеспечит установление благоприятных условий для ведения бизнеса э-резидентами в Украине, что создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджета, путем наполнения его за счет налогов, уплачиваемых э-резидентами», — сказано в пояснительной записке.
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