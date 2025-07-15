СЕТАМ подвел итог I полугодия 2025: в бюджет заплачено более 43 млн грн — Finance.ua
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СЕТАМ подвел итог I полугодия 2025: в бюджет заплачено более 43 млн грн

Казна и Политика
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СЕТАМ подвел итог I полугодия 2025: в бюджет заплачено более 43 млн грн
СЕТАМ подвел итог I полугодия 2025: в бюджет заплачено более 43 млн грн
С начала года на электронном аукционе OpenMarket ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины проведено 2770 успешных онлайн-торгов с общей суммой реализованного имущества более 1,15 млрд грн.
Об этом пишет Минюст.
В государственный бюджет уже перечислено более 43 млн грн налогов, сборов, обязательных платежей и дивидендов — это на 32% больше, чем за аналогичный период.
Благодаря конкуренции во время торговли продавцы получили дополнительно 97,1 грн сверх стартовой стоимости.
По материалам:
Finance.ua
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