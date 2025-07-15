Украина и США создадут совместное предприятие по производству спецхимии: что это даст — Finance.ua

Украина и США создадут совместное предприятие по производству спецхимии: что это даст Сегодня 12:25 — Казна и Политика

Украина и США создадут совместное предприятие по производству спецхимии: что это даст

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора.

Об этом сообщает Укроборонпром

Предприятие будет расположено в США и станет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для Сил обороны Украины.

Что это даст

Это принципиально важный шаг на пути преодоления дефицита продуктов специальной химии, который сегодня остро ощущает боеприпасная отрасль.

«Мы искренне признательны Соединенным Штатам Америки за эту поддержку и новые возможности. Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить неотложные потребности. Не менее важно, что предприятие будет работать на безопасной территории. Этот проект закладывает основу для усиления производственной независимости и обеспечивает более высокий уровень оперативной готовности наших сил обороны», — подчеркнул генеральный директор АО «УОП» Олег Гуляк.

Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами является и всегда было чрезвычайно важным фактором усиления обороноспособности Украины в условиях военного времени.

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