Киев получил пассажирские автобусы от Тампере — Finance.ua

Киев получил пассажирские автобусы от Тампере Сегодня 07:55 — Казна и Политика

еще 2 дизельных пассажирских автобуса ( Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев получил в качестве гуманитарной помощи от финского города-побратима Тампере фото здесь ).

Помощь от Тампере поступает не впервые. Финский город за время полномасштабной войны в Украине неоднократно посылал в Киев гуманитарные грузы: генераторы разной мощности, медикаменты, самые необходимые вещи для младенцев.

Кроме того, в 2023 году Киев получил от Тампере 9 пассажирских автобусов. В них приехала и гуманитарная помощь, которую собирали для Киевской городской власти совместно с активными гражданами Финляндии.

Также в Тампере ездили на отдых группы детей из Киева.

«Благодарю Посольство Финляндской Республики в Украине, мэрию и общину Тампере, финских партнеров за солидарность и поддержку. Сегодняшняя помощь — еще одно свидетельство того, что Киев имеет настоящих друзей, которые поддерживают нас в борьбе за свободу, демократию и независимость», — написал он.

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