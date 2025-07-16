Киев получил пассажирские автобусы от Тампере — Finance.ua

Киев получил пассажирские автобусы от Тампере
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев получил в качестве гуманитарной помощи от финского города-побратима Тампере еще 2 дизельных пассажирских автобуса (фото здесь).
Помощь от Тампере поступает не впервые. Финский город за время полномасштабной войны в Украине неоднократно посылал в Киев гуманитарные грузы: генераторы разной мощности, медикаменты, самые необходимые вещи для младенцев.
Кроме того, в 2023 году Киев получил от Тампере 9 пассажирских автобусов. В них приехала и гуманитарная помощь, которую собирали для Киевской городской власти совместно с активными гражданами Финляндии.
Также в Тампере ездили на отдых группы детей из Киева.
«Благодарю Посольство Финляндской Республики в Украине, мэрию и общину Тампере, финских партнеров за солидарность и поддержку. Сегодняшняя помощь — еще одно свидетельство того, что Киев имеет настоящих друзей, которые поддерживают нас в борьбе за свободу, демократию и независимость», — написал он.
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