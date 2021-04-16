Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (инфографика)

В этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $3900, а мужчин – $6550. По сравнению с прошлым годом сохранилась разница в 40% в пользу мужчин: тогда зарплаты были на уровне $3000 и $5000 соответственно.

Об этом свидетельствует обзор заработных плат для C-level в IT от команды Indigo Tech Recruiters.

Возраст = опыт? Вознаграждение растет с годами и опытом. Но как показывают данные, у топ-менеджеров в возрасте 45+ оплата на медиане ниже, чем у более молодых коллег ($5500). Но если посмотреть на средний показатель, зарплата у старших коллег все же выше и составляет $8108.

Средняя заработная плата топ-менеджера от 30 до 34 лет составляет $5925, а уже в 35-39 лет – $7725.

Разница в средних показателях заработной платы топ-менеджера в возрасте 21-29 лет и 30-34 лет составляет почти 34%, а в сравнении с топ-менеджерами в возрасте 35-39 лет – 75%.

Зарплаты в разных сферах IT. Наибольшее количество данных аналитики получили по сферам Digital (медиана – $5750), E-commerce ($5500), FinTech and Banking ($6000). В них сохраняется один из самых высоких уровней вознаграждения. Но в этом году к лидерам добавились AI/ML ($6225), MedTech ($5500) и Consulting (в основном, речь о проектной работе, инвестиционных фондах и консалтинговых компаниях, на медиане – $7335).

Но если смотреть на средние значения, то лидирует также MedTech и сфера телекоммуникаций – $8200.

Возраст компании. Соблюдается тенденция: чем старше компания, тем выше зарплата топ-менеджеров. Также из таблицы видно, что в небольших компаниях очень широкая вилка оплаты – от $1460 до $12 000. А вот средний уровень вознаграждения довольно высок.

Самый низкий доход у тех, у кого нет подчиненных – таких немного, всего 14 человек и на медиане вознаграждение составляет $2100.

Если же подчиненных более 15 человек, тогда топ-менеджер зарабатывает $7000 на медиане.

А как в компаниях из других стран? В компаниях из США или Европы можно получить большее вознаграждение, чем в украинских:

медианная зарплата топа в Украине – $5000;

CIS ( СНД ) – $3700;

Европа – $6000;

США – $7500.

Наибольшее вознаграждение в компаниях с доходом:

от $10 до $20 млн – $8000 на медиане, $10 565 в среднем;

от $30 до $50 млн – $13 000 на медиане, $12 419 в среднем;

И в компаниях с доходом выше $50 млн – медиана $8125, $9619 – среднее значение.

Аналитики отмечают, что 31% топ-менеджеров не имеют KPI и 34% не имеют бонусов. Для большинства же руководителей бонус – годовой (31%) или квартальный (20%) и зависит от прибыли компании (36%) и/или от общей выручки компании (34%).

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