Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (инфографика)

В этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $3900, а мужчин – $6550. По сравнению с прошлым годом сохранилась разница в 40% в пользу мужчин: тогда зарплаты были на уровне $3000 и $5000 соответственно.
Об этом свидетельствует обзор заработных плат для C-level в IT от команды Indigo Tech Recruiters.
Возраст = опыт? Вознаграждение растет с годами и опытом. Но как показывают данные, у топ-менеджеров в возрасте 45+ оплата на медиане ниже, чем у более молодых коллег ($5500). Но если посмотреть на средний показатель, зарплата у старших коллег все же выше и составляет $8108.
Средняя заработная плата топ-менеджера от 30 до 34 лет составляет $5925, а уже в 35-39 лет – $7725.
Разница в средних показателях заработной платы топ-менеджера в возрасте 21-29 лет и 30-34 лет составляет почти 34%, а в сравнении с топ-менеджерами в возрасте 35-39 лет – 75%.
Зарплаты в разных сферах IT. Наибольшее количество данных аналитики получили по сферам Digital (медиана – $5750), E-commerce ($5500), FinTech and Banking ($6000). В них сохраняется один из самых высоких уровней вознаграждения. Но в этом году к лидерам добавились AI/ML ($6225), MedTech ($5500) и Consulting (в основном, речь о проектной работе, инвестиционных фондах и консалтинговых компаниях, на медиане – $7335).
Но если смотреть на средние значения, то лидирует также MedTech и сфера телекоммуникаций – $8200.
Возраст компании. Соблюдается тенденция: чем старше компания, тем выше зарплата топ-менеджеров. Также из таблицы видно, что в небольших компаниях очень широкая вилка оплаты – от $1460 до $12 000. А вот средний уровень вознаграждения довольно высок.
Самый низкий доход у тех, у кого нет подчиненных – таких немного, всего 14 человек и на медиане вознаграждение составляет $2100.
Если же подчиненных более 15 человек, тогда топ-менеджер зарабатывает $7000 на медиане.
А как в компаниях из других стран? В компаниях из США или Европы можно получить большее вознаграждение, чем в украинских:
Наибольшее вознаграждение в компаниях с доходом:
Аналитики отмечают, что 31% топ-менеджеров не имеют KPI и 34% не имеют бонусов. Для большинства же руководителей бонус – годовой (31%) или квартальный (20%) и зависит от прибыли компании (36%) и/или от общей выручки компании (34%).
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